Dua Lipa y Miley Cyrus, pilladas grabando el videoclip de su colaboración en Nueva York

Desde que hace unas semanas Miley Cyrus confesó que su nuevo disco iba a aterrizar con una colaboración con Dua Lipa y Billy Idol, contamos los días para escucharla. Y es que aunque no haya fecha definitiva para el lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico, estamos seguros que lo nuevo que traerá junto a la británica dará de qué hablar en las listas de éxitos.

Pues bien, todo apunta a que no estamos tan lejos de poder escucharla. Dua Lipa y Miley Cyrus han sido vistas en Nueva York grabando el videoclip de este trabajo en conjunto, del que, por cierto, aún se desconoce su título.

Miley Cyrus grabando el videoclip de su canción con Dua Lipa en Nueva York / Robert Kamau (Getty Images)

Dua Lipa firmando autógrafos en Nueva York durante el rodaje del videoclip de su tema con Cyrus / Robert Kamau (Getty Images)

She is Miley Cyrus va cogiendo cada vez más forma. Primero nos presento Midnight Sky a modo de avance, para así ir calentando motores para lo que se viene. Pero no nos extrañaría que este tema con la británica sirviese de segundo adelanto de lo que escucharemos en este séptimo álbum de estudio. Sea como sea, tendremos que esperar para conocer su fecha de estreno.

Lo cierto es que hace unos meses Dua también nos adelantó lo que próximamente nos ofrecería con la estadounidense. Lo único que les faltaba, dijo, era "meterse en el estudio y hacer algo diferente". ¡Wow!

No será la única sorpresa que escucharemos en lo nuevo de Cyrus. Tal y como desveló en la misma entrevista, también cuenta con una canción que "suena como si Britney Spears y Trent Reznor hubieran colaborado". Y sí, Miley ha insistido en que no pensemos que está "loca" por definir el sonido de su canción con dicha comparativa.

Sea como sea, algunos han podido escuchar ya los temas que marcarán la nueva etapa de la cantante. Uno de ellos es el productor Mark Ronson, en quien la artista vuelve a confiar. "Este disco reflejará quién soy porque está lleno de diferentes piezas de inspiración e influencia", explica la propia Miley.

¿En qué se habrá inspirado para lo nuevo que trae con Dua Lipa?