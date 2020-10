Khea responde a las críticas del vídeo ‘Ayer me llamó mi ex’

Khea se ha convertido en uno de los reyes del trap latino. Con tan solo veinte años, el argentino es toda una referencia de la escena urbana gracias a hits como Loca o Ella dice, que suman millones de reproducciones en las plataformas.

El último hit que ha lanzado, Ayer me llamó mi ex, suma 66 millones de visitas en Youtube. El tema salía solo un mes después de que Trueno y Nicki Nicole lanzasen Mamichula, por lo que muchos seguidores pensaron que era una indirecta hacia ellos. Eso sí, el argentino ya nos sacó de dudas sobre este tema en una entrevista para LOS40 Urban: “Yo la tenía programada para una fecha pero tuve que posponer el vídeo por temas de coronavirus”.

El videoclip suma más de 77 mil comentarios y hay de todo tipo. Aunque algunos artistas prefieran no leer los mensajes de los fans, Khea no ha tenido escapatoria. El artista argentino se ha enfrentado a algunos de los comentarios que ha recibido por Ayer me llamó mi ex.

¿Colaboraría con Maluma? ¿Aparece el grito de Don Omar? ¿Es una indirecta hacia Nicki Nicole? ¿Sigue llevándose con Cazzu? DALE AL PLAY y descubre todo lo que dijo Khea en LOS40 Urban.