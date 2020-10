Irene Ferreiro: “Me habría sentido más fuerte para salir del armario si hubiera visto antes a Pablo Alborán”

Irene Ferreiro es una de las actrices de Skam, la serie juvenil de Movistar+ que recoge, de manera bastante realista, distintas problemáticas de esta edad. Algunas las ha vivido en primera persona, en su vida real, como el hecho de ser bisexual y contárselo a los suyos.

Fue un momento complicado para ella que se unió al hecho de que murió su mejor amiga con 17 años. Tiempos oscuros que le hicieron tocar fondo. Pero supo remontar y todo ese proceso lo comparte en Voces que ahogan en el silencio, un libro de poesía con el que se puede sentir mucha gente de su generación, la postmillenial.

Para ella, salir del armario fue complicado, sobre todo en su pueblo. “Yo solo he tenido problema para salir del armario con esta gente de mi pueblo y con mi padre con el que no me hablo. El resto de mi familia, mi madre, mis abuelos, mis amigos, mi hermano, todo el mundo, se lo ha tomado super bien”, asegura.

Su revelación fue un punto y aparte en el pensamiento de su madre. “Ahora está por tener una hija y está rollo ‘la voy a poner Gabriel que es un nombre para que no la definan con un género’. Yo me siento super orgullosa de lo mucho que ha crecido mi madre en este sentido, gracias a mí, porque ha crecido con una hija bisexual y, desde que yo salí del armario, siento que ella ha aprendido un montón y se ha deconstruido un montón en ese sentido”, confiesa.

“Aparte de esa movida en 2017, creo que he tenido una buena acogida como bisexual”, concluye sobre el tema. Aun así, admite que le hubiera gustado tener más referentes. “El hecho de tener referentes, ya sean artísticos… gente que está en los medios, gente a la que vemos a la que admiramos, el ver que no son heteronormativos, que se salen de la norma, creo que nos ayuda a todos y está guay porque te sientes más acogido, te sientes con más fuerza”, explica.

Pablo Alborán aprovechó el confinamiento para hacer pública su condición sexual y Ferreiro cree que “como una niña de 13 años me habría sentido más fuerte para salir del armario, si hubiera visto por ejemplo a Pablo Alborán salir antes, que era un ídolo para mí en esa época”.

Poco a poco se va ganando terreno en este sentido. “El trabajo que estamos haciendo ahora la gente de mi generación y más mayores, saliendo del armario, dando voz a esto, está ayudando a la gente a normalizarlo y a dar fuerza”, concluye. Y ella es parte de esa normalización, como su personaje en Skam.