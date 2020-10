Noah Cyrus confirma su relación con Tana Mongeau

Noah Cyrus se convirtió en una de las solteras más codiciadas de 2018 después de una sonada ruptura con su pareja Lil Xan. Y no fue una ruptura cordial sino un drama en redes sociales que incluía chupetones, mensajes cruzados por Instagram, montajes de Charlie Puth desnudo y hasta una canción para superar la ruptura.

Desde entonces y hasta ahora, la hermana pequeña de Miley no había vuelto a tener una relación seria. Pero en las últimas horas su nueva pareja, la youtuber e influencer Tana Mongeau ha sacado a la luz su relación sentimental.

Es la primera vez, que nosotros sepamos, que Noah Cyrus ha encontrado el amor con una pareja de su mismo sexo, una circunstancia que a su nueva pareja parece que le ha costado mostrar de cara al público como ha explicado en su perfil de IG.

"Nunca pensé que sería lo suficientemente valiente como para compartir públicamente mi orientación sexual de esta manera. Todavía lucho con eso. Odio a la gente que me dice que soy heterosexual o que desacredita mi relación si estoy con una chica. Estoy orgullosa de formar parte de la comunidad LGBTQIA+. Estoy orgullosa de decir que viviré mi vida basada en amar a las personas no por su género, sino por su alma", explica la youtuber en sus perfiles oficiales en redes sociales.

"Algunas personas llaman a esto pansexualidad. Todos me llaman bisexual y yo, personalmente, no encuentro la necesidad de etiquetarlo todo. El amor y la sexualidad son algo que carece de género. Me siento muy afortunada de tener esta plataforma para hablar abiertamente sobre esto." asegura en su cuenta con una lógica aplastante. Pero en el amor no es todo lógico: "Tuve que tomarme un descanso en Instagram hasta que ella volviera a ser mi novia" confesaba en una declaración de amor en toda regla.

Ahora solo les queda disfrutar de su amor mutuo y ser felices. ¡Enhorabuena a ambas!