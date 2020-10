La increíble luna de miel del protagonista de ‘Mi primer beso’

La vida de Joel Courtney pegó un giro de 180 grados gracias a la película Mi primer beso. La cinta de Netflix se convirtió en todo un éxito y su nombre empezó a sonar fuerte en los estudios. Aunque Joel no goce de tanta popularidad como sus compañeros, Joey King y Jacob Elordi, es cierto que las últimas semanas ha acaparado todos los focos. ¿La razón? El actor se ha casado con 24 años con su novia Mia Scholink.

Tal y como os contamos, la ceremonia tuvo lugar en un precioso cabo de Phoenix, Arizona. Eso sí, muchos de sus fans se dieron cuenta de que ninguno de sus compañeros de Mi primer beso acudió a la boda. Aunque algunos de los miembros del reparto felicitaron al joven a través de sus redes, no hubo ni rastro de ellos en el convite. Joey King no compartió ningún comentario sobre el enlace, por lo que sus seguidores tienen la teoría de que está cabreada con su compañero por no haber sido invitada.

Por su parte, Courtney está disfrutando de la mejor parte de casarse: ¡unos merecidos días de luna de miel! El actor y su pareja, Mia, han empezado a compartir imágenes del paraíso tropical en el que se encuentran.

Palmeras, playas de arena blanca y una mar turquesa son los principales elementos que vemos en los nuevos posts que han subido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joel Courtney (@joel_courtney) el 4 Oct, 2020 a las 1:52 PDT

Además, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, la pareja ha escogido unos divertidos bungalós para pasar la noche. Vamos, que están teniendo toda una aventura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mia courtney (@mia_scholink) el 4 Oct, 2020 a las 9:06 PDT

También han aprovechado para navegar en kallak, aunque Mia estaba un poco preocupada: “Tenía miedo de ver cocodrilos de agua salada, es normal, ¿no?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mia courtney (@mia_scholink) el 4 Oct, 2020 a las 1:55 PDT

Sin duda, la pareja está disfrutando de unos días de ensueño en algún lado del océano. Seguro que los fans de la Joel no lo pierden de vista.