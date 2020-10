El look de Aitana con el que no parece ella

Aitana ya ha comenzado a presentar su segundo álbum de estudio. Corazón sin vida ha sido la colaboración con la que quiere conquistar las listas de medio mundo junto a Sebastián Yatra. Su agenda ya está repleta de tareas incluyendo sesiones de fotos, rodajes...

Y la cantante nos ha sorprendido con uno de esos momentos en plena faena. La imagen ha enloquecido a seguidores y no seguidores de la intérprete porque no parece ella. Un look increíble en el que lo que no falta es su inconfundible flequillo.

Medio millón de interacciones y casi 5.000 comentarios en poco más de cuatro horas ha recibido Aitana tras la publicación de la foto. Vaqueros claros con un precioso diseño azul oscuro como decoración, deportivas blancas, top negro y mucha piel al sol. Nada mejor para lucir unas mechas rubias sobre su largo pelo castaño alisado a las que ya nos ha acostumbrado en los últimos meses.

Una de sus publicaciones más populares en las redes sociales que de seguir a este ritmo superará a cualquiera de sus explosivas imágenes en bañador de este verano. Y por si fuera poco, Aitana nos pone aún más los dientes largos con algunas pistas sobre lo que está por llegar.

"Ya queda menos para el nuevo disco 😛🖤 (@alex_saint me hizo estas fotos el otro día en un rodaje, te quiero) @jesusdepaula a ti también 🥰" escribió en su perfil oficial de Instagram. Nos toca seguir esperando pero con imágenes así la espera se nos hará más corta.

Corazón sin vida es la carta de presentación de A2. Sin embargo, Aitana ha querido aclarar que este tema es el más diferente de su nuevo trabajo. "El disco está muy inspirado en los años 2000, en toda aquella época de la MTV en la que ponían todos los videoclips y tenía ese estilo superguay. El álbum es muy del rollo de Avril Lavigne y Simple Plan, pero no es punk puro".