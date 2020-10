El regalo que Mario Casas se llevó de La Resistencia (muy a pesar de Broncano)

Mario Casas ha jugado muy bien sus cartas en La Resistencia. Y como premio a esa jugada se ha llevado un espectacular regalo (muy a pesar de Broncano). Y todo por la sana rivalidad que mantiene con El Hormiguero. El programa de #0 se ha quedado sin portátil.

Tanto el actor como la actriz Milena Smit acudían al late show para promocionar su película No matarás aunque como ya sabemos en La Resistencia se hace de todo menos promocionar. Ambos intérpretes empezaron con muy buen pie regalándole una mascarilla del largometraje de Filmax.

Para Milena era su primera visita a Broncano pero Mario Casas ya tiene tablas y sabía cómo hacer daño. "Soy el tío que más entrevistas da de Europa, pero sobre todo al Hormiguero. Ya he pasado los 20 programas y ahora soy Infinity. Te regalan relojes. Soy invitado Infinity. Te dan un reloj que viene de Alemania grabado. Fui el primero y se han dejado una pasta".

"Aquí es categoría cadete porque con esta pocilga no te podemos nombrar Infinity como mucho chatarrero" le contestó Broncano. Era la primera piedra que Casas había dejado para llevarse el regalazo final que dejó boquiabierto al presentador.

💻 [NOTA MENTAL] No volver a decir a NADIE si se quiere llevar lo que quiera. Vaya ZORRO es @mario_casas_ #LaResistencia @milenasmitm pic.twitter.com/hajt6vIakI — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 13, 2020

"Me da pena que no te lleves nada Mario, entre que no te hemos hecho el regalo de invitado cobre... ¿Quieres llevarte algo del plato? Lo que quieras, completamente en serio. Pero te lo tienes que llevar a pulso" le ofrecía el presentador. "El ordenador, el portátil" contestó Mario Casas que dejó al equipo de producción con una taza de La Resistencia en la mano.

Con mucho humor, el actor remató su jugada con "¿Dónde está conectado eso? Porque eso también sería mío".