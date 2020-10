‘La isla de las tentaciones 2’: ¿qué le dice Tom a Melyssa en árabe en su hoguera de confrontación?

La isla de las tentaciones 2 vivió este miércoles uno de los momentos más icónicos de la edición: la hoguera de confrontación entre Melyssa y Tom. Durante el encuentro, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa pudo ver las últimas imágenes de su novio en la villa, concretamente el vídeo en el que mantiene relaciones sexuales con una de las solteras. Esta vez, lejos de romperse, la concursante se empoderó y le echó un chorreo al que hasta ahora era su novio.

Hubo tensión desde el primer momento que se vieron las caras, aunque fue Melyssa la que acaparó toda la atención al echarle en cara todo lo que había sufrido por él. "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de mierda. ¿Cómo has podido?", le dijo después de ver las imágenes de Tom y Sandra bajo las sábanas.

Tom no habló mucho. ¿Qué iba a decir, de todas formas? Sin embargo, hubo un momento en el que el joven estalló cuando Melyssa mencionó a su madre. Ahí le dio un arrebato y abandonó la hoguera momentáneamente. Antes de hacerlo dijo algo en árabe muy cabreado. La audiencia que no conoce el idioma no entendió nada, pero por suerte un usuario de Twitter se convirtió en el intérprete de todo el público del programa y desveló lo que dijo.

"A ver, cuando Tom ha insultado en árabe a Melyssa le ha dicho una frase que en Marruecos es muy tocha y jodida y que no tiene traducción directa al castellano, pero que viene a ser algo así como: 'me cago en el coño de tu madre'", explica.

¿Qué dirá Melyssa cuando se entere de esto?