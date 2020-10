'La Isla de las Tentaciones 2': Pablo triunfa con sus propias bromas sobre la infidelidad de Mayka

La Isla de las Tentaciones no solo arrasa en el prime time televisivo, también en las redes sociales. Después del último programa, dos personajes se convirtieron en protagonistas absolutos adueñándose de las tendencias en plataformas como Twitter. Una de ellas, sin duda, fue Melyssa gracias a su hoguera de confrontación con Tom y, el segundo, pero no por ello menos importante, fue Pablo.

El DJ murciano tuvo en hacer frente, una vez más, a las imágenes de Mayka siéndole infiel con Óscar, incluyendo escenas subidas de tono como la primera escena de sexo entre su novia y la ex pareja de Andrea.

Sin embargo, Pablo ya parece haber dejado atrás el sentimiento de pena que le acompañaba y ahora, sin salir de su asombro, ha decidido afrontar la situación con filosofía, entereza y, sobre todo, mucho sentido del humor. Tanto que, cuando Sandra Barneda anunció su turno en la hoguera Pablo le respondió: "Ya he visto el tráiler, ahora toca la película de Hollywood", algo que desató las risas nerviosas de sus compañeros.

Una actitud que continúo durante toda la hoguera en la que Pablo aseguró que en las imágenes para cualquiera de los chicos de Villa Montaña era más posible a Mayka haciendo algo indebido que a quien fuera la novia correspondiente.

Aunque, más allá del sentido del humor, Pablo también se mostró altamente decepcionado con el comportamiento de Mayka, quien sugirió en su propia hoguera con las chicas que quizás se había equivocado al engañarle con Óscar. Pero, sea como sea, todo apunta a que la relación está destinada al fracaso, sobre todo, después de que Pablo dijera cosas de la murciana como "vulgar" o "que le daba asco": "Es muy vulgar. Vulgar no, lo siguiente. Me da hasta pena. La chica que era ella y la que es ahora teniendo el novio. Me da asco. Un asco increíble."

Las redes sociales se vuelcan con Pablo

Gracias a su comportamiento, a su sentido del humor y también, por qué no, al personaje de Rosito, Pablo se ha ganado el cariño y la admiración de las redes sociales. De hecho, el DJ se ha coronado como una de las tendencias principales de nuestro país y Twitter se ha llenado de mensajes de apoyo hacia él.

Pablo viendo un Betis-Granada pensando en si va a salir Mayka liándose con alguien #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/xkYmhovuPx — Manu (@manudtm) October 14, 2020

Pablo a Aless: Tranquilo q en tu video voy a ver mas cosas yo de mi novia que tu de la tuya JAJAJAJAJAJAJAJAJAAAJAJAJAJJAA SI ESQ ES DIOS #LaIslaDeLasTentaciones7 — lui (@luisgarcia0_) October 14, 2020

Cristian: bueno no ha pasao nada chavales

Pablo: bueno se han follao a mi novia jaja

SIGO CHILLANDO #LaIslaDeLasTentaciones7 — Aitana (@aseviruiz) October 14, 2020

Ahora la siguiente duda es qué pasará con Rosito, aunque todo apunta a que, finalmente, terminará en la hoguera como muchos ya se temían. Menos mal que Pablo ha sabido sacar rendimiento a su historia con el famoso peluche y, al menos, ha sacado algo bueno de su relación con Mayka.