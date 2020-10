Maniac de Michael Sembello, la canción de un asesino en serie que llegó a lo más alto con Flashdance

Michael Sambello y Dennis Matkosky escribieron una noche la letra de una canción llamada Maniac. Un tema sobre un asesino en serie que iba a colgar a nuestros gatos de la puerta sin ni siquiera pestañear. Lo que ambos músicos no sabían es que acababan de dar el primer paso para pasar a la historia de la música y del cine con Flashdance.

Maniac se convirtió en la primera y única canción que Michael Sembello consiguió colocar en el número 1 de LOS40 tal día como hoy de hace 37 años. Obviamente no se trataba de un hit sobre un 'matagatos'. La historia de como una broma macabra pasó a convertirse en la canción más usada de todos los tiempos en el cine es fascinante.

El origen de Maniac

Maniac es una canción interpretada y co-escrita por el músico norteamericano Michael Sembello. Inicialmente, se incluyó en la banda sonora de la película Flashdance, aunque también formó parte del primer álbum del artista, titulado Bossa Nova Hotel de 1983. Sembello tenía casi 30 años cuando consiguió este hit pero llevaba 10 años de carrera musical trabajando como músico de acompañamiento de Stevie Wonder o músico de estudio.

Tanto Sembello como Matkosky se habían conocido trabajando como músicos de estudio y decidieron componer juntos y lanzarse en solitario. Tras algunas primeras canciones para películas, una noche encontraron inspiración en un asesino en serie. Algunas fuentes dicen que la inspiración vino de un thriller y otras de un artículo en la prensa.

En una entrevista a Dennis Matkosky, publicada en Songwriter Universe, el músico explica qué fue lo que realmente le inspiró a la hora de escribir el primer esbozo de la letra de Maniac: "Una noche, yo estaba viendo una noticia en la que un asesino en serie había enterrado siete cuerpos en la puerta de al lado de alguna otra persona, y empecé a garabatear palabras y escribí algo así como "he's a maniac, he just moved next door, he'll kill your cat and nail it to the floor'. Enseñé la letra a Michael y ambos compusimos la canción muy rápido, como una especie de broma. Para el 'puente' de la canción, pensé en cómo una persona demente utilizaría unos palillos chinos. Phil Ramone vino al día siguiente y, en plan de broma, la tocamos, Él dijo 'Estoy trabajando en esta película y puedo utilizar esta canción si reescribes la letra adaptada al guión del filme, y eso es lo que hicimos".

La película era Flashdance y el resto ya es historia de la música y del cine. Lo que Sembello y Matkosky no contarían hasta años después es que la compusieron mientras tomaban un relajante baño en un jacuzzi. Y así fue como el maniaco asesino se transformó en una maniaca bailarina. El séptimo arte también aportó su versión en la que la mujer de Sembello fue la que mandó a Paramount Pictures la canción para que fuera incluida en la banda sonora.

El éxito de Maniac

El éxito de Flashdance fue fulgurante en todo el mundo y su banda sonora fue de la mano. Sin embargo, la gloria inicial no sería para Maniac sino para What a feeling de Irene Cara que se llevó el Oscar a la Mejor Canción. Algo similar a lo que sucedió con la protagonista del vídeo y de las escenas de baile de la película que realmente no fue Jennifer Beals sino la doble francesa Marine Jahan.

Con el paso del tiempo, Sembello consiguió que su creación fuera la canción más usada en la historia del cine aunque siempre atribuyó ese mérito al largometraje y no a su trabajo. Maniac es una de las canciones más icónicas de los 80’s. Un éxito rotundo que vendió millones de copias y encabezó las listas de todo el mundo. La banda sonora también fue nº 1 en Australia, Austria, Alemania, Japón, Noruega, Suecia y Suiza.

De Maniac se han hecho más de una treintena de versiones a lo largo de los años. Sembello siguió publicando álbumes y contribuyó con sus composiciones a otras películas como Cocoon, Independence Day o Gremlins. Pero nunca más volvió a las listas.