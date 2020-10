Mario Casas: “La tercera parte de ‘A tres metros sobre el cielo’ es la cosa que más ilusión me haría”

Hemos visto crecer a Mario Casas en la pantalla. Lo conocimos en SMS, junto a Amaia Salamanca, María Castro y Yon González. Luego llegaron Los Hombres de Paco, El Barco y A tres metros sobre el cielo. De repente, el actor era uno de los rostros más solicitados de la industria española.

Lejos de estancarse y ser solo una cara bonita, Mario continuó trabajando en todo tipo de proyectos. El gallego se alejó de sus primeros papeles más adolescentes y se adentró en un cine más adulto con películas como Grupo 7, Palmeras en la nieve, Contratiempo o El bar. Sin ir más lejos, este mismo año ha estrenado El practicante y No matarás, dos cintas donde el actor da lo mejor de sí mismo, regalando las mejores actuaciones de su carrera.

Pero lejos de renegar de su pasado, Mario se siente muy orgulloso de sus orígenes y, a diferencia de Sabina, él si quiere volver al lugar donde fue feliz. De este modo, el actor ya ha confirmado su presencia en la vuelta de Los Hombres de Paco. Eso sí, todavía no le han llegado los guiones, tal y como nos aseguró en la presentación de No Matarás.

Pregunta: Hablamos hace un mes contigo, y ya nos contaste que tendrías una participación en Los Hombres de Paco, pero que todavía no tenías ni los guiones. ¿Han llegado ya?

Mario: “No. Todavía no. ¡Lo juro! Me llamaron para preguntarme un par de cosas, pero no tengo ni idea. Sé que voy a estar con Michelle (Jenner). Lo que tenga va a ser relacionado con ella, pero no tengo ni idea.”

P: ¿Y qué es lo que más ilusión te hace de volver?

M: Va a ser como meterse en una máquina del tiempo y volver atrás. Además, me han comentado que Fernando González Molina, el director de A tres metros, va a estar y va a hacer ese capítulo. De hecho, nosotros nos conocimos gracias a Los Hombres de Paco. Es como un golpe a volver a esos primeros pasos que di en televisión y que me hizo conocido. Gracias a eso he llegado hasta donde estoy ahora.

P: Lo siguiente ya SMS

M: Buah, sería genial. O El Barco, que funcionó tan bien en Latinoamérica y demás. Estamos volviendo a hacer los remakes de todo. También se podría hacer una tercera parte de A tres metros sobre el cielo. Está ahí el libro. Ahora mismo Los hombres de Paco y la tercera parte de A tres metros sobre el cielo son las cosas que más ilusión me harían. Si mañana me llaman y me dicen que se va a hacer la tercera parte sería una de las ilusiones más grandes profesionales que podría llevarme en los últimos años.

Los hombres de Paco y la tercera parte de A tres metros sobre el cielo son las cosas que más ilusión me harían

P: ¿Y te lo has leído?

M: No, pero me lo han contado un poco por encima. Me lo empecé a leer, pero al final no. Sé la historia porque me la han contado. No he querido tampoco por no hacerme ilusiones.