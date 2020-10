Dani Martín confiesa en ‘El Hormiguero’ haber sido víctima de la ‘friendzone’

Después del confinamiento, Dani Martín tenía muchas ganas de volver a los platós. La emoción que ha mostrado al entrar a El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, Lo que me de la gana, ha sido palpable desde sus primeros minutos de entrevista con Pablo Motos.

Hablando de este nuevo trabajo, el más original de su carrera -o al menos, con el que más se ha atrevido a experimentar-, ha contado como el proceso de creación de este disco le ha llevado más de 4 años y elegir entre un total de 57 canciones.

Pero no ha sido de lo único que ha hablado. Haciendo un unboxing del disco diseñado por el colectivo Boa Mistura, ha revelado que dentro del pack hay un condón con un envase a juego con su álbum, algo que ha propiciado una conversación de lo más picante.

"Hay gente que no ha ligado nunca", ha dicho el presentador valenciano, aunque rápidamente ha mirado a su invitado para asegurar que seguramente no fuese el caso del cantante. Ahí Martín se ha apresurado para asegurar que "muchas calabazas no me han dado, pero algunas sí".

De hecho, ex-líder de El Canto del Loco ha ido un paso más allá y ha confesado que alguna vez le ha rechazado algunas "chicas guapas" y le han llegado a decir que le prefieren "como amigo". Sin embargo, la entrevista ha vuelto a encauzarse y han seguido hablando de los discos que ha firmado, cuya cifra asciende a 13.000.

Sobre las colaboraciones de su nuevo trabajo ha asegurado que cada una ha venido porque le sonaban a esos artistas. Con Juanes ha contado cómo le dijo al oír el resultado final de su canción juntos que "es lo más Juanes que he escuchado en 10 años", mientras que ha elogiado a Camilo como artista. Como curiosidad, ha contado que el bigote del artista siempre se mantiene intacto excepto cuando bebe vino.

Nueva gira para el año que viene

Más allá de amoríos, Dani Martín ha hablado sobre los retrasos que sus proyectos han sufrido por la pandemia. La gira para este disco se aplazará al año que viene, pero ya ha dado fechas: empezará el 20 de marzo de 2021 en Málaga, siguiendo con un doblete en Madrid (9 y 10 de abril) y Barcelona (23 y 24), y acabando el 1 de mayo en Bilbao y el 8 en Valencia.