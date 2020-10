Leiva y Rubén (Pereza), Coque Malla y más arropan a Dani Martín en su nuevo lanzamiento

Dani Martín lanzó el pasado viernes, 16 de octubre, su nuevo disco de estudio en todo el mundo. Lo que me dé la gana ya puede disfrutarse tanto en formato físico como a través de las principales plataformas de música en streaming. Algo que ya están haciendo o han hecho artistas de la talla de Leiva y Rubén (Pereza), Coque Malla o Delaporte, entre otros.

Porque paradójicamente, en su cuarto disco en solitario (Pequeño, Dani Martín y La Montaña Rusa) el que fuera líder de El Canto del Loco está más acompañado que nunca. Y no hablamos solo de las colaboraciones que salpican las 14 canciones de este proyecto (Coque Malla, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Juanes y Camilo) sino que con motivo del lanzamiento, muchos artistas y compañeros han querido arropar al madrileño.

"Señor @_danielmartin_, como me gustaría contarte que me ha encantado esto. Vivan las canciones sencillas y sinceras. Felicidades por tu nuevo disco LQMDLG. Un abrazo" le escribía Rubén Pozo, el solista que fuera el 50% de Pereza. "Joder!!! Gracias Ruby tuesday!! Me hace mucha ilusión este mensaje! Esto es lo más bonito de todo esto, recibir este mensaje! Gracias" fue la inmediata contestación de Dani Martín a las bonitas palabras sobre Cómo me gustaría contarte, la canción dedicada a su hermana tristemente fallecida.

Fue la última de las hasta ahora decenas de interacciones que el solista ha recibido de compañeros de profesión. Poco antes, la otra mitad de lo que fue Pereza le felicitó así: "Daniele, @_danielmartin_ te deseo un arranque flipante de salida de disco. Conozco lo apretadito que se pone el culo el día que sale un disco. Disfrútalo a tope, prim. Te lo mereces!". "José Miguel, te quiero muy por encima de mis posibilidades Gracias por existir" contestó el intérprete a Leiva.

Coque Malla, uno de los invitados del disco, también quiso celebrar el lanzamiento en las redes sociales con el músico: "Nadie me ha hecho cantar tan alto como Dani en esta canción, pensaba que no llegaba. Por Dani lo que sea. Un honor participar en este discazo que se os viene encima. ¡Vamos Martín!". "Qué grande eres @Coque_Malla te quiero tanto y te admiro tanto!!! Gracias amigo! La foto es muy CERO. Siempre copiando a los buenos" respondió el cantante sobre Empieza la función, el tema que comparten y abre el disco.

Hasta un sencillo "Felicitaciones" de Delaporte sirvió para mandar un mensaje de apoyo a un Dani Martín que confesó sentirse como el primer día. Ahora toca disfrutar de Lo que me dé la gana