Demi Lovato comparte las pruebas que ha conseguido de la existencia de vida extraterrestre

Demi Lovato nunca dejará de sorprendernos. Y en esta ocasión no hablamos de sobredosis que le llevan al hospital, compromisos de boda con rupturas posteriores que dan para un culebrón o canciones dirigidas a Donald Trump. No, sus extravagancias, en esta ocasión, van más allá.

La cantante ha compartido en redes uno de sus últimos planes de fin de semana: Irse a avistar ovnis. “He pasado los últimos días en Joshua Tree (California) con el doctor Steven Greer y un grupo de seres queridos. Durante los últimos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y experimentado no solo la paz y la serenidad como nunca antes la había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíbles tanto en el cielo como a metros de mi persona”, confesaba.

No será la primera ni la última artista que confirma que ha visto objetos no identificados en el cielo. Pero quizás no todos hablen con la confianza que ella muestra en estos temas que siempre generan debate.

“Este planeta ha tomado un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto [con los ovnis], obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre que existe entre nosotros y así cambiar los hábitos destructivos que destrozan nuestro planeta”, plantea como una solución a la autodestrucción de la Tierra.

Con pruebas

Y, por si alguien no la toma en serio, ha querido aportar documentos gráficos. “Estas son algunas de las pruebas que hay en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y que han de compartirse de inmediato 💞💫☄️”, anunciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 17 Oct, 2020 a las 12:22 PDT

Y, además, ha aportado información para todos aquellos que sientan el mismo interés que ella por estos temas. “Para contactar puedes descargarte la aplicación CE5 que te enseñará los protocolos para conectar con la vida más allá de nuestro planeta. Posdata: si no sucede en el primer intento, sigue intentándolo, ¡a mí me costó un par de sesiones lograr un nivel de meditación lo suficientemente profundo como para hacer contacto!”, aseguró.