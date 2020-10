Demi Lovato bromea con el tamaño de su pecho en su particular lección contra la anorexia

Demi Lovato ha convivido con muchos problemas a lo largo de su vida, a pesar de su juventud y del éxito internacional que le ha rodeado desde que era una adolescente. Varios problemas de salud mental, adicción a las drogas y trastornos alimenticios han marcado su pasado, llegando a ser los verdaderos causantes de que abandonara su carrera en Disney Channel. Sin embargo, ahora y con los problemas superados, Demi Lovato se ha convertido en todo un altavoz y ejemplo de superación.

Después de haber impactado con testimonios en primera persona como el discurso que ofreció en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio o de haber mostrado sin ningún tipo de pudor su antes y después tras la bulimia, Demi Lovato ha mostrado la cara más amable de la autoaceptación y cómo, tras muchos años de lucha contra su propio cuerpo por mantenerse delgada, la verdadera felicidad le ha llegado cuando ha entendido que todos los cuerpos son bonitos, únicos y especiales más allá de lo que marcan los cánones de belleza establecidos.

A través de Instagram, Demi Lovato ha compartido unas imágenes en las que se deja ver al natural, vestida con ropa de deporte y en gafas. Pero, más allá del selfie de Demi Lovato, lo verdaderamente importante se encuentra en el mensaje que transmite en esta foto. Poniendo el foco de atención en su pecho, la cantante y actriz utiliza el sentido del humor para concienciar sobre la importancia de no obsesionarse con el físico. Tanto que, ella misma afirma haber conseguido el tamaño de pecho que quería justo en el momento en el que ha dejado a un lado las dietas: "Dato curioso: nunca tuve senos hasta que comencé a comer lo que quería. Toda mi vida odié mis pequeñas tetitas y luego, cuando finalmente dejé de lado mis problemas de alimentación, ¡¡¡TENGO LAS TETAS QUE QUERÍA !!! ¡¡¡Esto no es un sujetador push-up ni una operación de pecho! ¡¡TODO SOY YO !! ¿Y sabes qué? ¡Ellas también van a cambiar! ¡¡Y YO ESTARÉ BIEN CON ESO TAMBIÉN!!"

Un mensaje que proseguía así, animando a sus followers a compartir sus experiencias personales: "Que esto sea una lección para todos... nuestros cuerpos harán lo que se supone que deben hacer cuando dejamos de intentar controlar lo que hace por nosotros. Oh, qué ironía... ¿Has tenido una experiencia similar al hacer las paces con tus problemas de alimentación? ¡Me encantaría escucharla!", escribía Demi Lovato en una publicación que se ha ganado los aplausos de artistas como Bebe Rexha o Christina Aguilera.

Demi Lovato, un mensaje de superación que refleja en su música

Está claro que Demi Lovato ha encontrado el camino de su propia felicidad y que, ni siquiera la ruptura de su compromiso con Max Ehrich se va a interponer en ello. Y es que, después de una juventud con episodios tan dramáticos como la sobredosis que casi le lleva a perder la vida en 2018, Demi Lovato ha aprendido a quererse a ella misma, algo que también queda más que reflejado en algunas de sus últimas canciones como OK Not To Be OK junto a Marshmello o I Love Me, todo un canto al autoestima.