Sara Socas anuncia el lanzamiento de ‘Pieles’ y de su primer álbum

Avisamos hace unos días de que lo que Sara Socas iba a ofrecernos muy pronto era una auténtica dinamita. Pues bien, ahora ha sido la tinerfeña la que ha dado la buena nueva en sus redes sociales.

El próximo 29 de octubre podremos escuchar Pieles, la canción con que la que nos adelantará los sonidos de 23, su álbum de estudio debut. Si no te quieres quedar sin escucharla, puedes reservarla desde ya en todas las plataformas digitales.

Pieles estará producida por Oddliquor y, tal y como nos desveló Sara en una entrevista, incluirá unos sonidos que hasta entonces no estábamos acostumbrados a escuchar en su discografía. Serán los ritmos del R&B los que den vida a este tema en el que, además, escucharemos, y mucho, la melodiosa voz de nuestra protagonista.

'PIELES', producida por Oddliquor, es el primer adelanto de mi trabajo musical '23'.

Podéis preguardar la canción en el siguiente link: https://t.co/SFEhzd4vay ✨💙 — Sara Socas (@socasmc) October 20, 2020

"El R&B me parece que mezcla muy bien el rollo rapero con el rollo de cantar y no sé, creo que son las dos cosas que me hacen ilusión", nos desveló Socas. Esta canción, además, llegará con un videoclip, que será el primero que la tinerfeña lanza con narrativa.

Esta innovación musical de la cantante la acercará a los seguidores de otras muchas artistas que están irrumpiendo en la escena como imparables huracanes. Este es el caso de Nicki Nicole, con quien asegura que ha hablado varias veces a través de redes sociales. "Nos admiramos mucho. Ella me admira por el freestyle y yo le admiro por su música, así que ojalá salga algo súper guay", explica.

De momento se desconocen más detalles del nuevo álbum de la artista, así que tendremos que esperar al 29 de octubre para escuchar su primer avance y calentar motores para esta nueva etapa. ¡Se vienen temazos de Sara Socas!