Miley Cyrus vio un OVNI (o se pasó con la 'maría')

Miley Cyrus se encuentra en plena fase promocional de su nuevo proyecto musical (posiblemente llamado She is Miley Cyrus) y que ha adelantado con Midnight sky como primera tarjeta de presentación. Durante su ronda de entrevistas por todo el mundo, la cantante está dejando jugosos titulares e interesantes noticias (como su disco de versiones de Metallica). Pero también hay un apartado especial para las curiosidades y anécdotas.

La última llega de la mano de la revista Interview que habló recientemente con la intérprete y le preguntó sobre su opinión acerca de la existencia de vida fuera de nuestro planeta. La solista aseguró creer a pies juntillas que sería tremendamente ególatra pensar que estamos solos en el universo.

A continuación comenzó a narrar su propia experiencia vivida con un OVNI. O lo que a ella le pareció un OVNI porque, como ella misma explica, se encontraba bajo la influencia de algunas sustancias estupefacientes.

"Conducía por San Bernardino con mi amigo y una especie de ovni me persiguió. Estoy bastante segura de lo que vi (aunque también había comprado marihuana a un tipo en una camioneta frente a una tienda de tacos, por lo que pudo haber sido eso). La mejor forma de describirlo es como una máquina quitanieves voladora que brillaba en amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real. Y estuve temblando unos cinco días, me dejó loca. No podía mirar al cielo como siempre, porque pensaba que volvería" confesó Miley Cyrus.

La experiencia con este objeto volador no identificado le provocó una serie de extrañas sensaciones: "No me sentí amenazada, pero vi un ente sentado al frente. Me miró e hicimos contacto visual, y creo que es eso lo que realmente me dejó en 'shock', no podía quitármelo de la cabeza. Pero en fin, es muy narcisista pensar que somos los únicos en este vasto universo" terminó por explicar la cantante a Interview.

Desde luego seas de este planeta o de otro, no puedes hacer otra cosa que admirar a esta nueva Miley Cyrus capaz de regalarnos temazos electrónicos como Midnight sky y versiones que ponen los pelos de punta como Zombie de The Cranberries.