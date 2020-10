Los aspirantes de Masterchef Celebrity se quedaron en bañador y todos se fijaron en el cuerpazo de la edición

Masterchef Celebrity quiso premiar a los mejores cocineros de la noche con un refrescante baño en las aguas de Tarifa. Lo que pocos sospechábamos es que de los fogones del concurso de cocina íbamos a pasar a los fogonazos que iba a despertar Gonzalo Miró en compañeros, jurados y teleespectadores gracias a su cuerpazo.

Después de una primera prueba en la que el azar (y El Monaguillo) determinaron el plato y la técnica de cocinado que cada concursante tenía que usar, el programa volvía a hacer las maletas para salir a exteriores y cumplir con los comensales que ya esperaban disfrutar de una comida de altura cocinada por chefs VIPS.

"El segundo reto de la noche llevó a los aspirantes a trabajar, una vez más por equipos, en la ciudad más al sur de todo el continente europeo, Tarifa, donde tienen que elaborar dos menús playeros para el chiringuito Carbones 13, propiedad del empresario Santi Carbones y Raquel Meroño. Los aspirantes cocinan para 80 comensales. Entre los platos a preparar están una corvina frita con salsa de yogur o un arroz seco de pollo y verduras. Un menú espectacular en un lugar paradisíaco" explicaban desde RTVE.

Juan José Ballesta fue el capitán del equipo rojo junto a Gonzalo Miró, Nicolás Coronado, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta y Florentino Fernández mientras que Laura Sánchez era la capitana del equipo azul. Tras la prueba los delantales rojos pudieron disfrutar de la playa y eso no pasó desapercibido en pantalla: "¿Qué tal aspirantes? ¿Habéis disfrutado del baño? Se rumorea por ahí, que yo no lo he visto, que había algún que otro musculito interesante" anunciaba Samantha. "Sí, Gonzalo se ha marcado un oteamiento al horizonte que vamos" contestaban desde los aspirantes acusándole de postureo.

La réplica de Gonzalo Miró estuvo a la altura del programa: "Pero qué es exactamente lo que te molesta, Samantha, ¿qué te lo has perdido?". No hubo 'mic drop' pero poco le faltó entre "ohhhs" de sus compañeros. El equipo rojo ganó la prueba y mandó al equipo azul (La Terremoto, Yosie, Perico Delgado, Raquel Meroño, Laura Sánchez y Lucía Dominguín) al foso.

De la prueba de repostería, dos delantales negros se marchaban tras su pésimo resultado: Perico y Lucía Dominguín protagonizaban una expulsión doble totalmente sorprendente. Masterchef Celebrity ya tiene su Top 10 de aspirantes.