Martina Cariddi, una de las nuevas de ‘Élite’ comparte su look para Las Encinas

El pasado mes de julio, Netflix publicó una foto con algunas de las nuevas incorporaciones a Élite. Martina Cariddi, Carla Díaz, Manu Ríos o Pol Granch se unían al instituto de Las Encinas. También se unían Andrés Velencoso y Diego Martín.

La pandemia paralizó el rodaje de la cuarta temporada que, finalmente, se puso en marcha el pasado agosto. Ya sabemos que no estarán Ester Expósito, Danna Paola, Mina El Hammani o Jorge López.

Sí volveremos a ver en la serie a Itzán Escamilla, Omar Ayuso, Georgina Amorós, Arón Piper, Miguel Bernardeau o Claudia Salas. De hecho, alguno de ellos ya ha compartido algunas imágenes de este nuevo rodaje.

Luciendo uniforme

Una de ellas, Martina Cariddi, una de las nuevas que puede que a más de uno les suene por haberla visto en Cuéntame cómo pasó o en las películas Mientras dure la guerra y El guardián invisible. Ahora será una de las nuevas alumnas del centro privado más conocido de los últimos años.

Ya se ha puesto el uniforme y lo luce de manera más sensual, no hay más que ver las imágenes que ha compartido para darse cuenta. “Ready to action (lista para la acción)”, escribía junto a un vídeo y una fotografía que nos acercan a su personaje. Ya se ha ganado muchos admiradores que no han dudado en lanzarle unos cuantos piropos.

Ready to action @netflixes @elitenetflix #elite4

Tiene pinta de que los 161.000 seguidores que tiene en Instagram se van a multiplicar cuando se estrene la nueva temporada. Ya lo hemos visto con otros de sus predecesores.

Bonita amistad

Será una de las nuevas junto a Carla Díaz a la que ahora podemos ver en prime time en Madres. Y parece que han hecho muy buenas amigas como demuestra la imagen que ha compartido en la que podemos verlas compartir una comida muy especial.

“Te quiero como la trucha al mero niña (veggie burger de cuando era verano)”, escribía junto a la fotografía con la que deja claro que comparten filosofía de alimentación y un buen rollo que ya veremos si se transmite en la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de carla 💃🏻 (@carladiazact) el 20 Oct, 2020 a las 2:12 PDT

Hay ganas de ver la nueva temporada y que el rodaje se pusiera en marcha en agosto da esperanzas de que la espera no sea demasiado larga.