Warwick Davis volverá a ser Willow en una serie de Disney+

Si tuviésemos que preparar una lista de todas las películas icónicas que marcaron nuestra infancia que ahora tienen un remake o una serie en marcha, nos tiraríamos una o dos horas haciendo una recopilación y, seguramente, nos dejaríamos alguna importante en el tintero.

El siglo XXI está siendo el siglo del reboot y las secuelas. Todas las semanas escuchamos que un clásico tendrá una nueva versión cinematográfica. Y si ni siquiera la Rebeca de Hitchcock se ha librado de este fenómeno, mucho menos lo iba a hacer Willow, la película fantástica de brujas, enanos y poderes mágicos protagonizada por Warwick Davis y Val Kilmer que marcó a una generación en 1988.

Hoy hemos sabido que el propio Davis formará parte de una serie inspirada en el universo de Willow que ha puesto en marcha Disney+. El bueno de Warwick, que ya suma, 50 años, ha confirmado que se sumará al proyecto y recuperará el papel de Willow Ufgood 33 años después, en un mundo que presentará nuevos personajes y líneas narrativas.

La serie estará escrita por Jonathan Kasdan (Han Solo) y producida por el propio Ron Howard, director de la versión de 1988. En la silla del director se sienta John M. Chu, quien dirigirá el episodio piloto y, probablemente, algunos episodios sueltos, según ha adelantado The Hollywood Reporter. Los showrunners serán Jonathan Kasdan y Wendy Mericle (Arrow).

"Durante años muchos fans me han preguntado si Willow volverá, y ahora me siento emocionado de decir que sí", ha explicado Davis. "Muchos se han criado con Willow y la película les ha influido en su visión que tienen del heroísmo y nuestro propio mundo. Si Willow Ufgood puede representar el potencial heroico de todos nosotros, entonces es un personaje que me siento honrado de volver a interpretar".

Además de Disney, Lucasfilm, la compañía de George Lucas (productor de la Willow de 1988), también invierte en la producción de esta nueva serie, en lo que es su primera incursión fuera del universo Star Wars desde 2015.