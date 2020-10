Ariana Grande desvela la portada de ‘Positions’

¡No queda nada para que podamos escuchar lo nuevo de Ariana Grande! La diva estadounidense anunció el pasado 14 de octubre que este mismo mes iba a lanzar nuevo disco. Lo hizo con un escueto mensaje en sus redes sociales: “No puedo esperar para daros mi álbum este mes”.

Además, este mismo fin de semana, Ariana adelantó cuál sería el nombre de su primer single: Positions. Lo hizo con un vídeo donde aparecían sus manos escribiendo la palabra en un teclado negro. ¡Y es que a esta chica le encanta jugar al despiste con sus fans!

Pues bien, aunque ya lo sospechábamos, Ariana Grande ha anunciado oficialmente que Positions saldrá este mismo viernes 23 de octubre. Lo ha hecho en sus redes sociales junto a la portada del sencillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 21 Oct, 2020 a las 9:01 PDT

Para la ocasión, Ari ha apostado por una foto en blanco y negro donde aparece luciendo un conjunto de dos piezas que deja el vientre al aire. La foto se corta en su nariz, dejando el rostro sin descubrir. ¡Mucho misterio!

Además, Aitana ha etiquetado a Dave Meyers en la publicación. Se trata del director de dos de sus videoclips más famosos: No tears left to cry y God is a woman. De este modo, todo apunta a que Meyers ha sido el encargado de plasmar el universo de Positions en vídeo.

Aunque todavía no sabemos nada del disco (Ariana se va a marcar un Folklore en toda regla), parece que The Weeknd podría estar involucrado en alguna canción del álbum. El artista, con el que comparte amistad Ari, ha compartió en sus redes sociales el anuncio del nuevo disco. Tendremos que esperar para saber si se trata de una colaboración o no.

Ariana Grande está nominada a LOS40 Music Awards junto a Lady Gaga en la categoría mejor videoclip internacional por Rain On Me.