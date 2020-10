Ariana Grande anuncia Positions como adelanto de su nuevo álbum

Ariana Grande ha comenzado la cuenta atrás hacia el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. Y en este caso no se trata de una expresión metafórica sino de una cuenta atrás real. La página web de la artista estadounidense ha estrenado una doble cuenta atrás que concluyen en la madrugada del viernes 23 y del viernes 30 de octubre a las 6 horas (una menos en las Islas Canarias), respectivamente.

Este conteo llegó poco después de que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) subiera un teaser a cámara lenta en el que se observa como teclea la palabra Positions con sus manos sobre un teclado. Toda la industria musical y la prensa especializada dan por hecho que Positions es el nombre tanto del single como del disco que se estrenarán el 23 y el 30 de octubre en las horas indicadas.

Será el sexto álbum de estudio de Ariana Grande en apenas 7 años y el tercero en tres años consecutivos (Sweetener, 2018, y Thank u, next, 2019). Hace apenas unos días sorprendía a todo el mundo con el anuncio en sus redes sociales del inminente lanzamiento de este elepé.

"No puedo esperar para daros mi álbum este mes" escribió la artista en su perfil oficial después de meses de trabajo en el estudio de grabación desde donde nos fue dejando pistas sobre este proyecto. Ariana Grande estaba aprovechando los días de confinamiento en su casa para comenzar a trabajar en su nuevo material discográfico.

Y es que además de preparar el terreno para el lanzamiento de Positions, en este 2020 la cantante también nos ha ofrecido espectaculares colaboraciones junto a Lady Gaga (Rain on me) y junto a Justin Bieber (Stuck with u). Además, se había confirmado su colaboración con Doja Cat, que de momento sigue sin fecha de estreno.

Mientras avanza la cuenta atrás hasta los dos últimos viernes del mes de octubre, sólo nos queda esperar para conocer más detalles de este nuevo álbum de estudio, Positions.