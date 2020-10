Lara Álvarez vuelve a cantar y parece que Halloween la ha inspirado

Estamos en la semana de Halloween y eso nos hace pensar en disfraces, películas, series, libros y todo lo que se nos pueda ocurrir que tenga que ver con el miedo y el terror. Porque está claro, con el miedo se puede sentir placer, ya nos lo aclaraba Rubén Sánchez Trigos.

El caso es que estamos en ese momento de pensar en la muerte y recordar historias que tengan que ver con ella. Coco es una de las películas que mejor recoge en los últimos tiempos, esa celebración del Día de Muertos tan festiva de México. Una cinta de animación que nos sumergía en ese mundo de manos de un niño y con mucha música para ambientarnos.

Una de las canciones que sonaba en ese viaje al más allá del protagonista era La llorona de Chavela Vargas. Un personaje que, tiene mucho de leyenda. Se trata de un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen.

El caso es que es la canción que ha elegido Lara Álvarez para volver a coger la guitarra y recordarnos que si no saca un disco es porque no quiere. “Volver a ver COCO y no poder evitarlo... perdón 🙏🏽🤭”, escribía junto al vídeo que ha compartido.

Vuelta al trabajo

Sin duda, la presentadora sigue disfrutando de sus pasiones. Desde que dejó Supervivientes se ha dedicado a disfrutar de las cosas que más le gustan: viajar, la naturaleza o la música. Y parece que tiene que aprovechar porque tiene que volver al trabajo.

Esta vez no para volver a Honduras, todavía no. Lara va a sustituir a Nuria Marín dentro de La casa fuerte. Telecinco está a punto de estrenar nueva edición del reality y ella formará parte de ella, junto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda.