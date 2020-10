'La Isla de las Tentaciones 2': Inma y Ángel protagonizan una enorme pelea tras una ruptura llena de engaños

La Isla de las Tentaciones 2 parece que aún va a dar mucho juego, incluso después del reencuentro de sus protagonistas a los tres meses de abandonar el reality. Un programa en el que fuimos testigos de cómo la pareja formada por Inma y Ángel, la única que sobrevivió a la isla y que se marchó antes de tiempo entre planes de futuro, había llegado a su fin de forma inesperada.

La acalorada pelea entre Inma y Ángel protagonizó El Debate de las Tentaciones

Fue en El Debate de la Isla presentado por Carlos Sobera, donde Inma y Ángel se vieron las caras pero, lejos de solucionar cualquier problema entre ellos, se enzarzaron en una enorme discusión que terminó con una opinión bastante unánime: nadie reconocía al Ángel que entró en La Isla de las Tentaciones.

"Hoy no voy a llorar (…) que lo que tienes de Ángel es el nombre", le decía Inma a su ahora ex pareja mientras él no fue capaz de contener la risa en varias ocasiones.

Tal y como explicó la sevillana, Ángel y ella retomaron la relación después de haberse visto las caras en el programa de reencuentro junto a Sandra Barneda, testigo de una inesperada y dolorosa ruptura. Pues bien, según Inma él le habría sido infiel en más de una ocasión, llegando a desvelar que, tras el reencuentro, él se fue de viaje para conocer a otra chica: "No me guardo luto alguno, se acostó con otras. A las tres horas del reencuentro, él tenía un Ave a Lleida para irse con otra". Algo que Ángel confirmó.

En medio del tremendo lío que se montó en el plató, también saltaron a la luz ciertos rumores sobre un romance de Ángel con una de sus vecinas que, casualmente, resultaría ser prima de Inma. Una información que ninguno de ellos quiso afirmar ni desmentir pero que hizo alucinar a los allí presentes, como a Nagore Robles, quien no daba crédito.

Las redes sociales sentencian a Ángel

Un debate muy encendido cuyas reacciones en las redes sociales fueron bastante similares, repitiéndose numerosas veces el comentario de que Ángel "es un lobo con piel de cordero", ya que, la actitud que el sevillano ha tomado ahora nada tiene que ver con la del joven enamorado que conocimos en La Isla de las Tentaciones.

angel da el mismo asco que tom, el mismo asco que cristian y el mismo que lester, son unos cerdos, se descojonan del sufrimiento ajeno, mienten, faltan el respeto y se dirigen a sus ex parejas con una superioridad, un desprecio y una poca vergüenza repugnante. #TentacionesDBT5 — tecni. (@besondere_13) October 26, 2020

Con esta cara me he quedado yo después de ver el tremendo papelón que se había marcado Ángel en el programa #TentacionesDBT5 pic.twitter.com/bkfsbR1hvq — 𝒮𝓅𝑜𝑜𝓀𝓎 𝒾𝓉𝓍𝒾 🎃 (@eternal_jhk) October 26, 2020

Sin duda una de las grandes sorpresas de la segunda edición de La Isla de las Tentaciones, en la que a diferencia de la primera, ni siquiera ha sobrevivido a la experiencia la pareja que más sólida parecía.