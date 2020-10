Isa Pantoja, primera concursante confirmada de ‘La casa fuerte’

Telecinco ya ha anunciado nueva edición de La casa fuerte y ahora toca ir conociendo a los concursantes que formarán parte del reality. En el programa de Ana Rosa Quintana hemos conocido el primer nombre que no es otro que el de Isa Pantoja, una de las colaboradoras del programa.

“Estoy muy ilusionada”, es lo primero que ha dicho sobre esta nueva participación en un reality. “Casualmente ha sido en un momento de pandemia, en el momento en el que seguramente, no se sabe, pero nos confinen a todos. Yo creo que es la oportunidad perfecta y ha sido una oferta que no he podido rechazar. Tengo mucha ilusión, ha sido en un momento muy bueno”, añadía sobre su decisión de aceptar la propuesta.

Sus compañeros, contentos con la decisión que tomaba este año de estudiar Derecho, le han preguntado sobre lo que pasará con sus estudios. “Antes de que me digan nada, mis clases van a seguir. Voy a estudiar en La casa fuerte, me permiten estudiar. Me presentaré en enero igualmente y con mucha ilusión. No lo voy a dejar y se puede compaginar todo perfectamente”, aseguraba.

Teniendo en cuenta que su madre y su hermano Kiko Rivera están protagonizando un espectáculo televisivo en los últimos días con el cruce de acusaciones que se están haciendo sobre las causas de la actual crisis que hay entre ellos, Isa ve una buena oportunidad de huir del conflicto metiéndose en la casa.

“Con todo esto que está pasando lo mejor es retirarse, sobre todo en mi situación, que yo siempre peco de ser muy sincera y me abro mucho y, entonces, yo prefiero quitarme de en medio”, explicaba.

No toma posiciones, de momento, aunque reconoce que “con este tema, me duele porque creo que no hace falta todo lo que se está haciendo y en este momento tampoco. A mí me duele la situación sobre todo por mi madre”.

Programa en pareja

En La casa fuerte se entra con pareja, aunque todavía no ha desvelado quién será su compañero o compañera de aventura. ¿Quizás su prometido, Asraf, con el que tiene previsto casarse en Marruecos el próximo 26 de junio?

Lo que sí tiene claro es con quién no le gustaría entrar: “A quien no me gustaría lo sabéis todos perfectamente, gente que ha estado en mi vida o gente que, a lo mejor, ha tenido relación con gente de mi familia y se llevan mal y es más complicado. Gente con la que mi gente tiene conflictos, me lo pondría complicado”.

Se refería a Techi que últimamente ha vuelto a crear conflicto en la familia. Cuando le han preguntado sobre Omar Montes, ha dejado claro que eso no sería un problema.

También se baraja el nombre de su propio hermano, Kiko y le han preguntado si le gustaría compartir concurso con él. Su respuesta ha sido contundente: “Por supuesto que sí, para mí sería genial, pero no lo sé”.