Selena Gómez aparece con una vía intravenosa en un directo mientras animaba a votar

La salud de Selena Gómez es uno de las mayores preocupaciones de su fandom. Además de su música, la ex maga de Waverly Place ha compartido su vida personal numerosas veces. La penúltima, una fotografía en bañador donde lucía su cicatriz de la que ya se siente muy orgullosa. El último vídeo que ha hecho saltar las alarmas ha sido un directo junto a Thimothée Chalamet.

El actor protagonista de Call Me By Your Name y otros proyectos de la gran pantalla como Mujercitas y Ladybird se unía a la estadounidense para promover lo que ahora más les importa: Votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Ambos comparten ideas muy similares. Como, por ejemplo, la mala gestión y propuestas de Donald Trump por lo que motivaban a sus seguidores a apostar por Joe Biden.

En este vídeo en directo, el potente mensaje que trataban de mandar paso desapercibido. ¿Por qué? La vía intravenosa que Selena llevaba en el brazo captaba toda la atención de los espectadores. Las especulaciones empezaron en redes sociales, muchos compartían que debía ser por el tratamiento de lupus que la artista padece. Esta, es la opción más realista ya que la enfermedad, que anunció en 2015, ya le ha hecho pasar por un trasplante de riñón en 2017 y le dejaba las secuelas de las que hablábamos antes. La cantante de Lose You To Love Me no ha resuelto las dudas todavía.

Selena hizo un vivo y se vio que se estaba pasando intravenosa, me duele todo pic.twitter.com/h6G31hR8Ld — 🎃 ara azul 🎃 (@SweetSalvat0re) October 24, 2020

Triste que el empoderamiento al voto no haya sido lo más comentado. Ya son muchos los artistas que han tratado de fomentarlo, eso sí, cada uno a su manera. Kylie Jenner compartía una fotografía en bikini mientras que Bella Hadid posaba con una pintada que decía ‘voting is a super power, use it don’t lose it’. Jennifer Aniston lo hacía con un vídeo viral en el programa de Jimmy Kimmel que titulaba así: “Mañana es el Día Nacional de Registro de Votantes... Vamos a apagar el incendio del contenedor de basura que es 2020".

Ver esta publicación en Instagram Just finished filling out my ballot! Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 22 Oct, 2020 a las 11:37 PDT

Así posaba Selena en su última publicación con una chapa de VOTE. Estaremos atentos tanto al resultado de esas elecciones como a la salud de nuestra chica Disney.

Próximo proyecto

Protagonizará Dollhouse, un thriller psicológico de terror que no se parece en nada a las anteriores producciones de la estadounidense. Algunos dicen que se puede comparar al Cisne Negro protagonizada por Natalie Portman, pero trasladado al mundo de la moda. La historia se desarrolla en las altas esferas de Nueva York por lo que nos da la sensación de que será una crítica con un potente mensaje de la industria textil y todo lo que esta conlleva.