Skone, en La Resistencia sobre los insultos en las batallas de freestyle: “A veces se ha pasado esa línea”

La Resistencia es lo más parecido a una batalla de gallos hecha programa de televisión. Y nadie mejor para moverse en ese ambiente que el nuevo rey de la batalla nacional: Skone. El freestyler acudió al late night para celebrar su nuevo título y lo hizo acompañado de otro de los grandes del género: Invert.

Nos quedamos con ganas de unas rimas de ambos pero al menos descubrimos algo de los entresijos de unas batallas que tienen unos códigos que todos sus participantes deberían cumplir. El tema lo abrió David Broncano: "¿Se juega también a eso de insultar y faltar al respeto?"

"Si no es verdad, sí" explicaba Skone entre risas. "Hay un código de respeto. Si me acaba de dejar mi novia y me dices que tu novia te ha dejado y que tienes un selfie acostándote con ella pues es pasarse. Por poder, se puede. Pero si convertimos el freestyle en esto somos carne de psicólogo. Te dejan muerto" aseguraba el rapero.

"Pero unos insultos a tu padre quedan guapísimos" insistía David Broncano. "Pero si tu padre se murió de Covid ayer igual es complicado. Claro, brother. Solo si es muy creativo porque si es una ronda y otra y otra y otra... pues no. Alguna vez se ha pasado esa línea. De hecho hay por ahí alguna batalla mía que los chavales se han metido conmigo de verdad a cosas personales..." replicó el artista malagueño.

Como viene sucediendo en la última temporada, el pelo volvió a marcar la conversación con Skone e Invert. El freestyler reconoció bromeando que tiene más entradas que "la Red Bull" y que quiere dejar de teñirse para no quedarse en las lonas.

Contento por ganar la batalla nacional, aún no sabe cuándo empezará a rimar en la internacional. Dejando claro que echan en falta "la energía del público y el feedback", recordó una anécdota en México en la que le tocó batallar contra Asesino y que oía desde el público: "Mátalo, Asesino". ¡Qué buen rollo! ¿No?