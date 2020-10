Miki Núñez desvela el nombre, la portada y la fecha de publicación de su nuevo disco

¡Se viene! Miki Núñez ya ha anunciado la fecha de salida de su segundo álbum de estudio. El artista catalán ha publicado que el próximo 20 de noviembre estará disponible en todas las plataformas y tiendas.

Además, el joven también ha revelado el nombre del disco, Iceberg, y la portada, una foto de la cara del artista en primer plano con el mar de fondo sonriendo.

Si esto no fuese suficiente, el extriunfito también ha querido desvelar el tracklist completo a sus fans. Se trata de once canciones (nueve nuevas si contamos que ya ha salido Viento y vida y Me vale) que seguirán la estela de Amuza, publicado en 2019.

tracklist 'iceberg' Listado de canciones de 'Iceberg' / Universal Music Me Vale Beberte Lento Todo lo que llevo dentro Cada Pas Del Camí Viento y vida Mi Lugar Sin Noticias de Gurb Arbre De Ida y Vuelta Mil Planes No M’ho Esperava

Para la ocasión, Miki cuenta con dos colaboraciones: Viento y Vida junto a Despistaos, que salió el pasado 23 de octubre, y Arbra con Lildami, otro de los artistas que ha salido de Terrassa.

Además, el disco contará tanto con canciones en catalán como en español. Incluso, tal y como nos confesó Miki en una entrevista para LOS40, habrá un tema donde se unirán ambos idiomas. ¡Nos morimos de ganas de escucharlo!

Miki en la portada de 'Iceberg' / Universal Music

En cuanto al género, Miki nos contó que seguirá haciendo ska, que es donde se encuentra a gusto, pero que también habrá mucho pop rock que recuerde al de principios de los 2000’s:

“No va a dejar de ser ska festivo. Hemos cogido dos productores para este disco: uno para las canciones que sean más ska y otro para las que son más pop rock. Es cierto que Me Vale y Viento y vida ha sido como abrirme un poco las puertas a ese mundillo”

Además, Miki también nos contó que tras Amuza, donde tuvo la oportunidad de “aprender de los grandes”, para Iceberg ha querido involucrarse más en el proceso de creación: “Todas las canciones son mías, pero por supuesto hay co-composiciones. Es todo mucho más yo”. Estamos seguros de que va a seguir con el buen rollo que ya nos dejó en Amuza.