‘Élite’: Itzan Escamilla y Omar Ayuso dejarán la serie tras su cuarta temporada

La cuarta temporada de Élite sigue su marcha. Netflix estará hasta diciembre grabando los nuevos capítulos de la serie, unos capítulos que unirá a parte del reparto original con otros fichajes que suplirán las ausencias de Ester Expósito, Danna Paola, Jorge López, Mina El Hammani y Álvaro Rico.

Todos ellos dejaron Las Encinas. No sabemos si fue por decisiones creativas o porque querían probar suerte en otros proyectos. Pero no fueron los primeros, ya lo hicieron Jaime Lorente y Miguel Herrán en la segunda temporada, y no serán los últimos. Y es que Itzan Escamilla (Samuel) y Omar Ayuso (Omar) han anunciado que dejarán la serie una vez terminen de rodar la cuarta temporada.

"La cuarta temporada de la serie está siendo la mejor. Al menos, la mejor temporada de rodaje. Yo lo estoy pasando muy bien", explica Ayuso en unas declaraciones que recoge Hola, confirmando que la temporada número cuatro será la última para ellos.

"Hay ganas de acabar, pero tengo claro que luego lo vamos a echar mucho de menos. Ha sido como ir al colegio: vas, haces relaciones y luego lo echas de menos, aunque ahora mismo quieras hacer otras cosas", cuenta Escamilla, a lo que Omar añade: "Ha sido como nuestra galería. Entramos siendo unos bebés y salimos siendo un poco más mayores”.

Sobre futuros proyectos no dicen nada, prefieren vivir el presente con todo lo que está pasando con la pandemia, aunque Itzan Escamilla aspira alto: "Me gustaría hacer cine francés y fuera. También cine aquí, de autor. Me encantaría trabajar con Sorrentino, Almodóvar, Mariano Barroso...".