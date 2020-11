Vanesa Martín recuerda una anécdota en el Parque del Oeste tras ver ‘Veneno’

Vanesa Martín lleva más de una década subiéndose a escenarios, deleitándonos con su música y emocionándonos con las letras de sus canciones. La malagueña es una de las grandes cantautoras españolas del momento, superándose en cada uno de sus discos. De hecho, este mismo octubre ha lanzado su séptimo álbum de estudio, Siete veces sí, donde ha vuelto a tocar el corazoncito de sus fans.

Ahora que ya ha lanzado el álbum y ha estado semanas haciendo promo, Vanesa por fin ha tenido un rato libre. ¿Y qué ha hecho? Pues nada más y nada menos que ver una de las series españolas que más ha dado que hablar este año: Veneno. La intérprete de Despedida y cierre ha caído rendida ante la ficción de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de Cristina Ortiz. De hecho, gracias a esta serie, ha podido abrir un poquito más los ojos respecto a este colectivo.

“He terminado de ver Veneno y sigo con el corazón en un puño. No vuelvo a tener un prejuicio en mi vida. Yo, que me tenia por mentalidad abierta, me he reseteado”, ha empezado diciendo la artista.

La cantante ha recordado uno de sus primeros episodios en Madrid, cuando aparcaba en el arque del Oeste. Una de aquellas noches, tras tomar algo con sus amigos, un taxi la llevó hasta su coche:

“Cuando llegamos vi que había una trans colocándose el body en mi espejo retrovisor, le pedí al señor taxista que me esperara por favor a que me metiera en mi coche. No me esperó ni 1 segundo y se fue. Yo me vi delante de ella con mi guitarra colgada, 23 años, el frío de diciembre y descubriendo realidades nuevas. Me esperé a que acabara, me miró y me preguntó “qué quieres?” Le respondí́ que era mi coche y pasaba a recogerlo. Me dijo ‘ah vale guapa, ya me quito’”.

La artista reconoce que al ver la serie de los Javis ha revivido aquella noche, pensando en “las realidad que allí coexistían”. Además, ha aprovechado para dar las gracias al equipo de la serie por haber dado voz a todas estas mujeres: “Qué maravilla. He llorado. Me he reído también y aún sigo con un pellizco dentro de pensar ‘por qué no podría haber sido diferente el final de Cristina’. Hay que contar las historias y de lo que no se habla parece que no existiera. Hay múltiples realidades”.

Además, Vanesa también ha halagado el trabajo de las protagonistas (que la pasada semana se llevaron el premio Ondas a mejor interpretación). Sin duda, Veneno se ha convertido en una de las ficciones que más elogios ha recibido este año.