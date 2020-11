Melyssa de 'La Isla de las Tentaciones 2' ya tiene su propio proyecto televisivo

La Isla de las Tentaciones 2 ya ha llegado definitivamente a su fin. Sin embargo, parece que a algunos de sus protagonistas no vamos a dejar de verles tan rápidamente. Después de conocer la noticia de que la nueva pareja formada por Tom Brusse y Sandra Pica han sido confirmados como los nuevos concursantes para La Casa Fuerte, ahora es Melyssa, la popular ex novia del empresario, quien ha dado un nuevo salto televisivo.

Melyssa Pinto ha sido una de las concursantes más halagadas de esta edición del reality y una de las que más provecho ha sabido sacar a su desdicha amorosa (recordemos el drama de su fuga a la villa de los chicos). De hecho, hace tan solo unos días se hacía público la cantidad que ella y Melodie, su otra exitosa compañera de edición, se embolsaban por cada nueva publicación que compartían en Instagram.

Paraíso Melyssa, el programa de Melyssa Pinto

Continuando con el camino de otras ahora influencers y también ex concursantes de La Isla de las Tentaciones como Susana Molina o Fani, ahora es Melyssa quien aterriza a Mtmad abriendo su propio canal en la plataforma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mtmad (@mtmad.es) el 3 Nov, 2020 a las 2:29 PST

Una nueva experiencia para la catalana que dará comienzo el día 10 de noviembre bajo el título Paraíso Melyssa. "No quería perder la oportunidad de deciros que ya estoy aquí, que estoy en Mtmad. Me lo habéis pedido muchísimo últimamente así que bienvenidos al paraíso de Melyssa, mi canal en el que quiero que nos sintamos más cerca, me conozcáis un poquito más a mí y yo a vosotros", estas eran las palabras con las que la ex concursante de La Isla de las Tentaciones 2 anunciaba su nuevo reto profesional.

Instagram stories de Melyssa. / Instagram / Instagram @melyssapiinto

Un paso más en su currículum televisivo que se une también a su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa como tronista, donde conoció al que sería su pareja, Tom Brusse. De lo que no cabe duda es que, después de todo el sufrimiento que la catalana vivió en la isla, la vida ha sabido cómo recompensar todo su sufrimiento tanto a nivel profesional, como personal, ya que, Melyssa ya tiene de nuevo el corazón ocupado.