Ferro, el escandaloso documental de Tiziano Ferro: “Tuve el hígado a punto de la cirrosis”

Tiziano Ferro, el honesto y verdadero Tiziano, es el protagonista de Ferro, un escandaloso documental biográfico estrenado por Amazon Prime Video en Italia. En él, el solista habla de su adición al alcohol como uno de los problemas más graves de su carrera ("Tuve el hígado a punto de la cirrosis") y de la homofobia que tuvo que sufrir por parte de su sello discográfico tratando de evitar que se supiera que era gay.

El contacto del intérprete con la música es, ahora, muy puntual después de haber lanzado en 2019 Accetto miracoli, su último trabajo hasta la fecha. En breve cumplirá 20 años de una carrera que no olvidará. Y no sólo por lo exitosa que llegó a ser sino por el sufrimiento que le hizo padecer.

"Me gusta la idea de abrazar una cicatriz, de exponerla y convertirla en un superpoder, porque es verdad y real, por aplaudir las ganas de solucionar y no de ocultar el pecado. No por ser un héroe, sino por agarrar mi parte más auténtica y liberarme de este peso" explica el italiano en una entrevista imperdible para la agencia EFE.

"Me convertí en una persona muy famosa a los 21 años. A esa edad no sabes ni quién eres. Especialmente si llegas desde una ciudad pequeña como la mía, Latina, construida por la acción de Mussolini y en la que nunca había oído hablar de igualdad o de respeto. Crecí sin saber quién era, porque no había personas como yo que me dijeran que eso estaba bien y que lo importante era ser honesto" comienza explicando Tiziano Ferro recordando algunos de los detalles del inicio de su carrera en ese documental.

Como el hecho de que su compañía discográfica no apostó por él hasta que no perdió peso. O el hecho de que había una persona que le acompañaba en todos sus viajes que revisaba su maleta eliminando la ropa que pudiera denotar que era homosexual.

"La industria musical hace lo que hace y es como es. Es fácil echar la culpa a los demás pero prefiero hablar de una concurrencia de culpas. La manipulación mental encuentra espacio si se lo das y yo no estaba listo para reafirmarme. Me entregaba porque me miraba al espejo y pensaba que no estaba bien" confiesa un sincero Tiziano Ferro. "Si no tenemos ejemplos, no tenemos espejos en los que mirarnos para no sentirnos solos. Vivimos en un mundo en el que no se valora lo suficiente el peso de los derechos civiles. Espero que mi generación sea la última que haya vivido la dureza de un régimen excesivamente homófobo"

Pero si el sufrimiento por tener que reprimir su condición sexual le marcó psicológicamente, físicamente estuvo a punto de acabar con él la bebida. "Tuve el hígado a punto de la cirrosis. En países como España e Italia, beber es parte de la sociedad y se esconde si lo haces en exceso. Yo creo que a mí muchas personas me vieron que lo pasaba mal porque acabé en hospitales, accidentes o situaciones límite... Pero nunca nadie se atrevió a decirme que tenía un problema".

La envidiada vida de lujo de los famosos que normalmente ni debería ser envidiada ni suele ser tan de lujo. El nuevo Tiziano Ferro al menos ahora es honesto consigo mismo tras reconocer hace una década su homosexualidad y vive feliz con su marido en Los Ángeles donde además colabora con algunas asociaciones de ayuda a los alcohólicos.

El ejemplo de otros artistas 'saliendo del armario' a él le sirvió para dar el paso adelante y vivir con normalidad su vida como debería poder hacer todo el mundo. Es por ello que en Ferro, el escandaloso documental que le quita brillo al glamour del éxito reconoce que él quiere ayudar y servir como ejemplo a otros: "Primero, entender que tienes un problema y, segundo, salir del aislamiento, porque en los grupos de ayuda se suele decir que estás más enfermo cuanto mayor sea tu secreto y más pienses que puedes manejarlo".