‘Merlí. Sapere Aude’: primera foto de Pol Rubio y el carpintero (con dedo en la boca incluido)

La segunda temporada de Merlí. Sapere Aude promete contentar a todos aquellos que disfrutaron viendo a Pol Rubio (Carlos Cuevas) despojándose de todos sus fantasmas y disfrutando plenamente de su sexualidad. No pudo ser con Rai y tampoco con Bruno, que en los nuevos capítulos no hará acto de presencia. Pero no te preocupes, porque los responsables de la serie tienen un as bajo la manga.

"El grupo de amigos empieza el segundo semestre de universidad. Tras el parón, regresan a las aulas con ganas de iniciar la segunda parte del curso. Como bienvenida encuentran el paraninfo en obras. Un grupo de operarios ha empezado a restaurarlo. El encargado de las tareas de restauración tendrá una relación especial con Pol Rubio".

La premisa ya lo deja claro: Pol tendrá nuevo crush en Merlí. Sapere Aude 2. El actor encargado de interpretar al nuevo interés amoroso del protagonista será Jordi Coll (El secreto de Puente Viejo, Tu cara me suena), que se pondrá en la piel de "un carpintero muy atractivo".

No sabemos si entre ellos surgirá una bonita historia de amor o una de esas relaciones tormentosas que dejan a uno exhausto, pero lo que sí podemos confirmar, a juzgar por las primeras imágenes, es que entre ellos habrá una tensión sexual descomunal.

Jordi Coll y Carlos Cuevas en el rodaje de 'Merlí. Sapere Aude' / Movistar

Entre Pol y Axel saltarán las chispas en la T2 de 'Merlí. Sapere Aude' / Movistar

Los que estarán en la segunda temporada

David Solans no estará en la nueva tanda de capítulos del spin off de Merlí, pero sí regresarán los actores Pere Vallribera (Biel), Claudia Vega (Oti), Pablo Capuz (Rai), Nao Albet (Efra), Boris Ruiz (Alfonso Rubio) y Eva Martín (Silvia Montoliu).

Todavía no hay fecha de estreno para la segunda temporada de Merlí. Sapere Aude, aunque Movistar sí ha confirmado que la serie volverá en algún momento de 2021.