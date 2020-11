Black Friday 2020: Los mejores discos rebajados

El Black Friday de 2020 está a la vuelta de la esquina. Este año, azotado por la crisis económica consecuencia del Coronavirus, los descuentos son más necesarios que nunca. Como todos los años, muchas son las personas que aprovechan este día para hacer las primeras compras de Navidad. Eso sí, siempre teniendo mucha precaución para no caer en posibles timos de Internet y no ser un comprador compulsivo. Os traemos una selección de las mejores ofertas en discos, tanto en formato CD como en vinilo, para este 27 de noviembre.

Sección CD

FNAC tiene el disco Face Yourself, el tercer álbum de la boy band surcoreana BTS por 31,99€, anteriormente el precio estaba en 45,99€. Un grupo que no ha dejado más que crecer este año, un regalo perfecto para un amante del K-Pop.

Nuestros chicos de Operación Triunfo tienen sus discos rebajados con un pequeño descuento. Si te gusta la música de estas nuevas generaciones es tu día de suerte. Amaia con Pero No Pasa Nada, Miki Núñez con Amuza, Julia Medina con No Dejo de Bailar y Alba Reche con Quimera se quedan al 11,99€ cada uno. Haz click en el nombre del disco para ir directamente al carrito.

Changes, el quinto disco del canadiense Justin Bieber que vió la luz en febrero de 2020 también está rebajado. En Mediamarkt lo podemos adquirir por 13,99€, un buen recuerdo dentro del caos de este año.

Sección Vinilo

Aunque ya tiene unos años, es el disco que vió nacer a The Weeknd y que le mandó al estrellato. Hablamos de House of Balloons que está en formato vinilo por 29,19€ por lo que te ahorras un 14%. En él escuchamos éxitos como High For This, Wicked Games o The Morning.

Queen, con Bohemian Raphsody, como no, se encuentra en el Top Ventas de Amazon. Este Black Friday está en formato vinilo con un 21% de descuento: ahora puedes comprarlo por 27,74€ cuando antes estaba por 34,95€.

También en ‘Lo Más Vendido’ de Amazon tenemos los mejores éxitos de Queen (The Greatest Hits) en formato vinilo. Con un 25% de descuento se queda en 23,24€, ¡una ganga para nuestros seguidores de LOS40 Classic y un buen regalo navideño!

Por último, en esta categoría se encuentra el disco Are You Experienced de Jimi Hendrix que tiene un 30% de descuento y podemos adquirirlo por 16,79€. Un álbum debut de la banda angloamericana de rock que fue un éxito de ventas y de críticas positivas.