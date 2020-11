The Weeknd sitúa ‘In your eyes’ en el Nº1 de LOS40

Este 2020, aciago en muchas cosas, está resultando de lo más favorable para The Weeknd, al menos en su faceta profesional. Su último álbum, After hours, ha reforzado su estatus de gran estrella internacional, y las canciones que en él se incluyen no paran de darle alegrías. Ahora ha sido In your eyes; después de 16 semanas en la lista y una soberbia subida desde el #6, se convierte en el número uno del chart de LOS40.

Sigue los pasos, pues, de Blinding lights, que en total sumó tres semanas como número uno (no consecutivas). De modo que en lo que llevamos de año, Abel Tesfaye ha sido líder de la lista cuatro semanas (solo le superan Pablo Alborán y Ava Max, que lo han sido cinco, también con dos canciones). Por su fuera poco, Blinding lights, que lleva con nosotros 42, sigue ostentando el récord de permanencia.

Continuando con los logros recientes del canadiense, recordaremos que está, con cuatro nominaciones, entre los principales favoritos para LOS40 Music Awards de este año (otras cuatro tienen Dua Lipa y Maluma). No cesa de brindarnos espectaculares colaboraciones, como la que ha grabado con Calvin Harris o su participación en el remix de Hawái, de Maluma, con la que nos sorprendía esta misma semana. Veremos si In your eyes logra resistir en lo alto de la lista tanto como Blinding lights; mientras, seguiremos disfrutando de su irresistible sonido ochentero. ¡Enhorabuena!