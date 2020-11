José Coronado y el drama de cuándo te dejan en leído en Whatsapp

José Coronado debutó como invitado en La Resistencia donde acudió a promocionar su participación en la plataforma Audible. El actor, pese a la brecha generacional con el presentador que quedó patente nada más empezar la entrevista ("Estoy feliz porque eres el puto ídolo de mi hija"), se prestó a todo durante el late show dejando grandes momentos para el recuerdo.

Uno de ellos fue, sin lugar a duda, el mensaje de audio que grabó como advertencia a aquellas personas que dejan los ticks de mensaje visto a sus contactos de Whatsapp. Si la aplicación de mensajería incluyera este audio cada vez que eso sucede, seguramente más de uno se lo pensaría a la hora de volver a hacerlo.

"Hola. Soy José Coronado. Veo que has dejado en visto a la persona que te envía este mensaje. ¿Podrías, ya que estás, arrancarle el corazón y tirarlo a la basura? ¡Dolería menos!", locutó José Coronado entre la ovación del público.

No fue la única ocasión en la que el actor triunfó entre los espectadores. Con las clásicas preguntas de La Resistencia de dinero en el banco y sexo en el último mes también fue aclamado: "Dinero en el bano lo suficiente para no vivir agobiado: más de 100.000 y menos de 200.000. Llevo 40 años currando. Y sobre el sexo... y tú me lo preguntas David, qué hicimos el domingo. Soy una máquina y pierdo el control ya".

📱 Para cuando te dejan en leído. pic.twitter.com/yDJHF5QwVu — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 10, 2020

José Coronado y ¿David Broncano-Coronado?

Decía que entre Coronado y Broncano había brecha generacional pero el popular intérprete se encargó de encontrarle una explicación bastante cómica: "Sí, yo podría ser tu padre. De hecho... ¡hijo! Algo me tira... Isabel, ¡qué recuerdos! Es broma, es broma". La broma se prolongó al final del programa con el retrato de Jorge Ponce que dibujó a la familia Broncano-Coronado.

Mucho más sincero fue sobre el infarto que padeció hace unos años: "Yo estoy de prestado desde hace muchos años con la vida que me ha tocado de actor. Lo pienso. Yo me voy más que por pagado por la vida. Tuve un infarto hace 3 años como le da a mucha gente y tuve suerte que me cogieron a tiempo. Me empezó a hacer la cabeza yo qué sé y me pillaron. Me dió sobre todo en la mandíbula con un dolor tremendo, agobio de pecho... Fui al médico y me tuvieron allí cuatro o cinco días después de operarme".

Qué bonita es la familia unida. pic.twitter.com/NCgf0aJ9IV — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 10, 2020

Anuncios de chocolate (del que se come y del que no: "Yo soy actor y un actor tiene que probar todo e investigar por todos lados") y hasta una advertencia lingüística ("Te voy a dar con un diccionario en toda la boca") fueron los mejores minutos de José Coronado en La Resistencia.