Así es el protocolo que ha activado ‘Gran Hermano’ con sus concursantes para evitar abusos sexuales

Justo hace pocos días, Mediaset anunciaba que Gran Hermano volvería en 2021 y hoy Zeppelin ha hecho público su nuevo protocolo contra abusos sexuales en el reality.

Todo ello a raíz del caso que presuntamente sufrió Carlota en GH Revolution que provocó una fuga de anunciantes del programa y que Telecinco tuvo que dejar descansar para que toda la vorágine pasara.

Ahora parece que las aguas están calmadas, la productora se ha blindado para que situaciones así no vuelvan a ocurrir y para ello lo demuestran con un protocolo que se puede descargar en su web y que resumimos a continuación:

Guía de actuación

- Prevención antes del programa: formación del equipo sobre igualdad, evitar ingesta excesiva de alcohol, no permitir la neutralidad entre víctima y agresor.

- Con los concursantes: sesión sobre la tolerancia cero a cualquier abuso y persona de contacto por si pasara algo.

- Actuación durante el concurso: la organización denunciara cualquier conducta presuntamente delictiva, atajar cualquier conducta impropia. Se recomienda tratar de empatizar profundamente en la forma en que se vive una conducta de este tipo por parte de quien la sufre. Actuar de manera rápida, aunque no precipitada. Se evaluará el incidente con el equipo de psicólogos pertinente. Antes de tomar cualquier decisión, la organización deberá hacer partícipe a la víctima, preguntándole su opinión al respecto.

- Una vez ocurridos los hechos: en el proceso de comunicación y gestión de la situación deben involucrarse la persona de confianza/contacto cercano de la víctima, la organización y los especialistas. La primera comunicación del hecho debe realizarse preferiblemente por una sola persona y en una ubicación diferente al espacio habitual y se realizará idealmente de forma presencial, con el apoyo de un equipo de psicólogos y expertos en violencia de género.

- Ayuda por parte de los concursantes: Se debe situar a la víctima dejando que se exprese y garantizando siempre su derecho a la intimidad. No se recomienda grabar la conversación. No se deben visionar las imágenes sin haber preparado antes a la persona para la recepción del contenido. Se recomienda contactar con una persona de confianza de la víctima, con el objeto de que el participante reciba la noticia con alguien de su entorno más próximo. El contacto físico (abrazos, coger de la mano, apoyar en el hombro...), puede ser de gran ayuda y facilita la relajación. Todas las preguntas planteadas por la víctima deben ser resueltas de forma transparente y aclaratoria, mostrando total disposición a aportar las respuestas que no se tengan en ese momento.

- Si el incidente se produce dentro de una relación, se deberá actuar de forma inmediata para evitar momentos de “normalidad” de pareja, ya que cuando el agresor es la pareja, el impacto emocional puede ser mayor.

- Seguimiento después del programa: Trasladar a la víctima el compromiso de total apoyo para afrontar todas las vicisitudes que los hechos pueden conllevar. Ofrecer igualmente apoyo psicoterapéutico. Tratar de mantener el seguimiento, soporte y contacto con la víctima incluso una vez finalizada la relación laboral/contractual. Ayudar a la víctima a crear un proyecto vital/profesional, por los daños sufridos dentro del ámbito de la organización. Si la misma decide libremente no aceptar apoyos o ayudas, su decisión debe ser respetada, comprendida y compartida.

Este documento que Zeppelin se había comprometido a hacer lo ha hecho tras "una reflexión honesta y constructiva para proponer mejoras sobre las situaciones vividas y compartir con la industria los aprendizajes extraídos", han señalado.

Y para su realización se han apoyado en "el conocimiento de expertos en medicina forense, psicología clínica y comunicación, quienes han hecho un análisis sobre un caso concreto de posible abuso sexual en un entorno de alto alcance social y alta notoriedad".