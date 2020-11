Soraya nos desvela en exclusiva los detalles del videoclip de ‘Rompecabezas’, su tema con Chenoa

El 2020 ha sido un año extraño para todos, pero no ha sido ninguna excusa para Soraya, quien ha continuado con sus proyectos siempre que las medidas y la situación se lo han permitido. Prueba de ello es el próximo estrneo del videoclip de Rompecabezas, su colaboración con Chenoa que podemos escuchar en su disco Luces y Sombras.

Esta buena nueva ha revolucionado a sus seguidores, quienes no han tardado en celebrarla y en activar la cuenta atrás para disfrutar de él. Aprovechando la noticia, hemos charlado con nuestra protagonista para conocer un poco más de este videoclip que está a punto de estrenar, aunque no ha sido lo único que nos ha contado. Su amistad con Chenoa, su próxima colaboración y el lanzamiento de Chochete son otros de los temas sobre los que nos ha hablado. ¡No te lo pierdas!

Pregunta (P): Hola, Soraya. Gracias por estar con nosotros. Vas a lanzar el videoclip de tu tema Rompecabezas con Chenoa. ¿Cómo lo estáis grabando en plena pandemia?

Respuesta (R): Como todo en general se está teniendo muchísimo cuidado con las medidas de higiene. Todo el mundo va con las mascarillas. No podemos estar en grupos de más de 12 personas cuando se está trabajando. Yo creo que después de tantos meses nos hemos habituado. El sector de la música, cabe destacar, que hemos tenido estas medidas desde el principio muy presentes. Básicamente nos hemos acostumbrado.

P: ¿Dónde lo habéis rodado?

R: Hemos hecho dos jornadas de 12 horas. Hemos estado dos días grabando. El primer día fue sobre todo planos de Chenoa y mío. El segundo día estuvimos grabando con Pablo Marqués, que es un modelo y empresario. Hemos dividido las jornadas en esos dos. Lo hemos grabado, sobre todo, por distritos de Madrid. El Retiro tenía que aparecer. Hay también algunos planos en un hotel, en un estudio… va a ver mucha variedad de imágenes, y mucho estilismo. Quizás la gente se espera mucho brillo y queremos mandar un mensaje y es que no esperen brillo. El estilo del videoclip es sofisticado, elegante y maduro. La historia es de desamor y, sobre todo, hemos querido poner incapié en cómo relatar la historia de lo que pasó y cómo dos amigas, una le cuenta a la otra sus problemas amorosos, se apoyan y salen adelante. El valor fundamental que queremos destacar de este vídeo es el apoyo entre amigas o amigos. Cómo de importante es tener un buen amigo o una persona en la que apoyarse cuando te pasa algo así.

P: Pablo Marqués va a estar en el videoclip. ¿Qué papel va a tener?

R: Yo soy la persona que le cuento a Chenoa mi historia. Yo soy la que compuse este tema y es una historia mía personal. Entonces le cuento la historia a Chenoa y por lo tanto Pablo de alguna manera representa el que fue mi pareja.

P: ¿Cómo empezó tu amistad con Chenoa?

R: Hace muchísimos años. Nosotras venimos de OT, entonces hemos compartido muchas veces escenarios. Nunca habíamos cantado juntas, pero sí hemos estado en promociones y hemos coincidido muchas veces. El punto más importante fue en Tu Cara Me Suena. Compartimos mucho tiempo. Nos dimos cuenta de que teníamos una visión de la música muy parecida, entonces yo le comenté a Laura que me encantaría algún día poder cantar con ella y compartir alguna canción. Ella siempre me dijo que no me preocupara porque algún día lo haríamos, que llegaría la canción, sabríamos que era esa y la compartiríamos. Entonces cuando terminamos de componer Rompecabezas, me acuerdo que me vino rápidamente a la cabeza Chenoa, se la envié por WhatsApp y al minuto me había contestado diciéndome que esa era la canción y que le encantaba. Ha sido todo muy orgánico, no hemos forzado nada la situación. Llegó el momento cuando tenía que llegar, llegó la canción y por fin va a salir. Va a salir el videoclip. Tenemos muchas ganas de que lo veáis y de que empieza esta era de Rompecabezas.

P: Este tema forma parte de Luces y Sombras. ¿Cómo definirías a la Soraya de antes de su lanzamiento a la Soraya del post-lanzamiento?

R: La Soraya pre es una Soraya fiestera, más electrónica. Esta post es una Soraya más madura y más compositora. No quiere decir que no vaya a hacer música electrónica, lo que pasa es que este álbum me llegó en ese momento en que me convertí en madre y yo necesitaba sacar todo eso. Va a haber sorpresas.

P: ¿Qué luz y qué sombra sacarías de estos momentos que todos vivimos?

R: Yo creo que la luz es reinventarse, todos aquellos que son capaces de hacer frente a esta situación y son capaces de reinventarse. Sé que esto va a ser un gran punto a favor de ellos para cuando todo esto mejore. La sombra desgraciadamente también tiene que ver con la sociedad. Yo creo que muy a pesar que todos pensábamos que esta pandemia nos iba a cambiar a todos y nos iban a hacer mejores personas y una sociedad mucho más unificada, estoy viendo una cara muy fea de la sociedad que estamos viviendo. Gente bastante desagradable, gente que está cayendo en problemas mentales por todo lo que estamos viviendo… y yo creo que me he dado cuenta de que la sociedad en la que vivimos todavía tiene que hacer algo, a respetar a los demás y a ser todavía mucho más empáticos con los que no están bien.

P: ¿Tienes pensado lanzar nuevos singles este año?

R: De momento el último de este año es el de Chenoa. Yo quiero terminar el año con ella y luego de cara al verano que viene sí que me gustaría lanzar Pati Pati Patá con una colaboración y volver otra vez de cara al verano a animar a todo el mundo. Rompecabezas es una reflexión para el tiempo que viene, estos tiempos de Navidad más tranquilo, me apetece bajar revoluciones porque el año que viene quiero de nuevo poneros a bailar y a alegraros como hemos hecho este año con Lo Bueno y Bombai.

P: ¿Tienes ya en mente con quién vas a lanzar esta colaboración?

R: Sí, pero va a ser una sorpresa. Lo que sí que tengo claro es que el videoclip va a ser muy cañero, muy de baile y por supuesto con mucha energía y fuerza.

Soraya se enfrenta al último tramo del 2020 dispuesta a seguir inundando nuestras playlists con sus canciones y a aumentar nuestros niveles de adrenalina. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a frenar sus intenciones y vamos a dejarnos llevar por lo que su música y su talento quieren ofrecernos. De momento podemos ir calentando motores con lo que va a traernos con su "amiga Laura" en los próximos días.