Cristina Boscá trolea a Dani Moreno ‘El Gallo’ y le da una noticia muy importante

Todo el que conoce Anda Ya sabe lo que nos gusta emocionarnos con una buena sorpresa, una boda o cualquier momento, por muy pequeño que sea, que se pueda celebrar. Todo nos da alas para ingeniar alguna locura que alegre a nuestros oyentes.

En esta ocasión, la sorpresa ha sido doble, y ha ido dirigida a Dani Moreno ‘El Gallo’ y a toda la familia andayera. Mostrando sus dotes artísticos y con una interpretación de 10, nuestra querida Cristina Boscá ha participado en ‘Lo de Cantar’, sin que Dani, su compañero de mesa y madrugones, supiese que era ella. Estamos seguros que, su intervención, será recordada en el próximo aniversario del programa.

Dejando sin palabras y muy desconcertado a “El Gallo” con sus interpretaciones de las canciones, la mamá de Gabriel y Alex se ha delatado al soltar una carcajada que tanto la caracteriza y que tantas mañanas nos ha acompañado. Ante la incredulidad de su compañero, Cris ha contado que lo había preparado todo con el resto del equipo, “hemos querido trolearte un poquito, estábamos todos compinchados”.

Una vez desvelada la primera de las sorpresas, Cristina tenía algo muy importante que comunicar a todos... ¡El próximo lunes volverá a Anda Ya! “Quería empezar a tomar contacto con el programa. Ya me encuentro muy bien y si todo sigue así, la próxima semana ya estaré con vosotros”.

“La verdad que tengo mono, aunque todo el mundo me dice que esté tranquila. A mí me hace muy feliz, me apetece y me hace estar de muy buen humor. Ya os echaba de menos”, ha explicado la presentadora.

Cris vuelve para despertarnos y alegrarnos todas las mañanas tras 5 semanas de baja por maternidad, “se trata de una vuelta escalada, trabajando desde casa. Tengo la suerte de reincorporarme de esa forma con los peques al lado y con mi chico ayudándome”.

Ante esta gran noticia, no podíamos despedirnos sin olvidarnos y agradecer a nuestra compañera, Eixchelt González que nos ha acompañado durante este tiempo y nos ha amenizado las mañanas.

