Mari Cielo Pajares, primera expulsada de 'La casa fuerte'

Mari Cielo Pajares se ha convertido en la primera expulsada de la historia de La casa fuerte, después de que el programa cambiase su mecánica de juego, ya que, en la primera edición los participantes permanecían en la casa desde el principio hasta el final.

La decisión estaba entre Mari Cielo Pajares y Albert Álvarez y, finalmente, el público decidió que la hija de Andrés Pajares era quien tenía que decir adiós al concurso.

Una noche de lo más agridulce para su compañero, el también Acampado Albert, ya que, entre ellos se había forjado una relación amistosa de lo más cordial. Y es que, el deportista se mostró visiblemente aceptado por la despedida de su compañera, así como expectante ante quien sería la personas que a partir de ahora concurse a su lado: "Es una mujer que todo lo que contaba me interesaba, culta, con los pies en la tierra y simplemente la voy a echar de menos. Espero que mi próxima pareja pueda ser alguien con el que pueda ir en la misma dirección, que sea divertido y que compitamos bien", comentaba el deportista quien ha añadido a modo de broma y entre lágrimas: "Supongo que echaré de menos los ronquidos".

Mari Cielo Pajares se despedía así, entre abrazos y besos, del resto de concursantes de La casa fuerte, incluyendo de Isa Pantoja y Asraf, a quienes deseaba buena suerte para afrontar el enfrentamiento actual entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Todo muy rápido, ya que, la joven conocida entre otras cosas por ser una estrella de OnlyFans tenía que salir del plató de inmediato para dar paso a la que será la nueva cara de La casa fuerte: Marta Peñate.

Marta Peñate se convierte en la nueva concursante de 'La casa fuerte'

La ex concursante de La isla de las tentaciones, que rompió su relación con Lester en el programa, es ahora quien juegue junto a Albert, luchando por conseguir añadir más ceros a su suma de dinero y, desde ahora, también evitar la nominación. Y es que, la llegada de Marta apunta a que La casa fuerte va a ser el nuevo foco de salseos y broncas mediáticas, ya que, la nueva inquilina ha afirmado por sí misma no querer ver a concursantes de la casa como a Samira. Aunque, si hay algo que ha prometido, ha sido no tener relaciones con ninguno de los participantes de este reality. ¿Se cumplirá?