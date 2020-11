Miley Cyrus desvela Prisoner, su canción con Dua Lipa, y el resto de temas de Plastic hearts

Miley Cyrus ha desvelado todos los detalles que quedaban en el aire sobre su próximo proyecto musical. Plastic hearts es el título de este nuevo disco, el séptimo de su carrera musical, que se pondrá a la venta el próximo 27 de noviembre. Además, la cantante ha puesto nombre a las canciones de este elepé, incluyendo su colaboración con Dua Lipa: Prisoner.

Miley Cyrus quiere arrasar con su nuevo proyecto musical. Con Midnight sky ya quiso teletransportarnos a la era dorada de la música disco y parece que sus próximas canciones van por el mismo camino.

Una de las más importantes apuestas de este álbum es este featuring con la cantante británica cuyo videoclip ya han rodado juntas como os contamos hace unos días. Dua Lipa y Miley Cyrus fueron vistas en Nueva York grabando el videoclip de este trabajo en conjunto.

No nos extrañaría que este tema con la cantante londinense sirviese de segundo adelanto de lo que escucharemos en este séptimo álbum de estudio. Si la fecha de lanzamiento de Plastic Hearts es el 27 de noviembre, entre esta semana y la próxima podríamos asistir al estreno del videoclip de la nueva canción de Miley, la sucesora de Midnight sky.

Prisoner con Dua Lipa no será la única colaboración de su inminente nuevo disco de estudio. Tal y como ya había confirmado la solista estadounidense, Billy Idol y Joan Jett también forman parte de este nuevo proyecto musical. Lo hacen en las canciones Night crawling y Bad Karma, respectivamente.

Miley Cyrus, la provocativa, ha vuelto en plena forma. Y nos encanta. Tanto si lleva ropa como si no la lleva, la cantante que nos enloqueció ha vuelto a dar en la diana con Midnight sky. Y ahora que nos tiene escuchando en bucle su nueva canción no ha dudado en confirmar con sus casi 200 millones de seguidores en redes sociales el repertorio de su nuevo elepé.

Hace unos meses, Miley Cyrus también habló de otra de las canciones incluidas en este CD. La intérprete estadounidense no tuvo reparos en contestar a los rumores sobre otra posible colaboración: High, junto a Mark Ronson. El popular productor y músico ya escribió en redes sociales que "esta canción te hará llamar a todos los ex que has tenido en tu vida. La voz de Miley es 11/10".

Y Cyrus ha recalcado esa idea en la concepción de la canción. "Cuando llamé a Mark aquel día para que viniera al estudio, le dije: 'O te llamaba a ti o a alguien que no debería'. En aquel momento me esforzaba mucho por mantenerme sobria y a la hora de hacer ese esfuerzo pensaba que si no podía tener el subidón, simplemente iba a escribir sobre ello. Por eso es una de mis canciones favoritas del disco" explicó la artista.