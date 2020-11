Billie Eilish desvela escenas detrás de las cámaras de su último tema ‘Therefore I Am’

El pasado jueves, Billie Eilish lanzaba una canción súper esperada por sus fans: Therefore I Am. Después de hits como My Future, No Time To Die y Everything I wanted estrenados este 2020, las expectativas eran altas. Además, el hermano mayor de los Eilish, FINNEAS, aseguraba que sería “j*didamente bueno” y así ha sido. El videoclip ha estado a la altura del sonido en sí. La protagonista, bailaba por los pasillos vacíos de un centro comercial a las 4:00 de la mañana, haciendo lo que mejor se le da: lo que le da la gana.

Unos días más tarde la estadounidense ha desvelado escenas tras las cámaras del rodaje. “Nos veis hacer el challenge de intenta no bailar y hemos fallado. Este shoot fue súper caótico LMAO nos lo pasamos genial”, escribe ella en el pie de foto de la galería que ha subido a su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué descubrimos con estas imágenes?

Primero, que Billie se lleva su perrito hasta a los rodajes. Segundo, que el videoclip está grabado con un móvil. Nada de grandes cámaras, lo que ha necesitado la estrella es una persona que le siga el ritmo por el centro comercial mientras bailaba. Con el teléfono en la mano, el cámara subía y bajaba según los movimientos de su baile. Tercero, que su equipo y ella se movieron por el recinto con un cochecito. Cuarto, que a Billie le encantan las uñas de gel a lo Rosalía. En la galería enseña una imagen más de cerca en la que se le ve unas uñas postizas que imitan mármol con letras góticas en ellas.

Una galería que se ha hecho viral y ha dado mucho de qué hablar. Sus seguidores destacan el increíble twerk de la artista y se preguntan: ¿¡Por qué no te comiste el pretzel!?

Este tema viene a raíz de las críticas recibidas por unas imágenes que salieron de la cantante con ropa ajustada. Los haters se tomaron la libertad de insultar y ahora la vocalista de Bad Guy responde en la letra de esta canción: “Stop, what the hell are you talking about? Ha / Get my pretty name outta your mouth / We are not the same with or without / Don't talk 'bout me like how you might know how I feel / Top of the world, but your world isn't real / Your world's an ideal”. Un mensaje alto y claro de no al odio, no al bodyshaming con un guiño a la famosa frase de Descartes: “Pienso, luego existo”.