Las millonarias cifras de Billie Eilish

Billie Eilish se ha convertido en una de las más importantes estrellas mundiales. Su nombre está indisolublemente asociado al éxito y eso se traduce, habitualmente, en ingentes cantidades. Cifras multimillonarias que no son del todo claras ni confirmadas pero que suelen estar en el disparadero asociado al nombre de la artista.

Su fama le ha traído aparejado no sólo el dominio de las listas mundiales sino la oportunidad de expandir su marca y lo está aprovechando. Hace unos días os contamos que la moda se le da bastante bien después de firmar su segunda colección unisex y oversize que incluye hasta mascarillas.

La artista originaria de Los Ángeles está a punto de cumplir los 19 años y con tan solo un álbum de estudio en el mercado su fortuna ya está valorada en más de 25 millones de dólares según Forbes. Pese a que no ha podido ofrecer su espectacular gira mundial, Billie Eilish habría conseguido facturar más de 40 millones en venta de discos, merchandising, contratos publicitarios y con su más reciente directo online Where do we go? The Livestream.

Billie Eilish estrenará el próximo mes de febrero de 2021 su primera película documental. The world's a little blurry es el nombre de su nuevo proyecto conjunto con Apple TV. Un nuevo paso en la relación entre el gigante de las comunicaciones y la solista que se selló en diciembre del pasado año por más de 25 millones de dólares.

Pero además la cantante estadounidense lanzó su propia muñeca. Inspirada en los estilismos de sus videoclips más sonados (Bad guy y All the good girls go to hell) la empresa Playmates Toys and Bravado publicó los juguetes Billie Eilish.

De los ingresos a los gastos de Billie Eilish

Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton... son algunas de las marcas que suele vestir Billie Eilish. Y no todo es ropa promocional. Desde luego la artista tiene un importante gasto en armario de firmas de moda. Y todo ello pese a tener su propia marca de ropa y hacer líneas esporádicas con Bershka.

Sus joyas, anillos y diseños además de su look también le supone un importante gasto a la cantante de Los Ángeles. Sus inconfundibles uñas suponen un importante coste en manicura y en peluquería. Además de ello, la cantante también se da algún que otro capricho de vez en cuando en forma de relojes, maletas de viaje y sus espectaculares coches.

Todo ello poco después de poner a la venta su primer y unico disco hasta la fecha: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? The world's a little blurry ha sido dirigido por R.J. Cutler bajo la producción de Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management and Media.