Cami: “Para mí lo más importante no es ser nº1, sino que mi música tenga proyección a largo plazo”

Cami (Viña del Mar, Chile, 1996) solo tiene 24 años, pero habla con la experiencia de una artista que lleva toda la vida encima de los escenarios. La carrera de la artista se catapultó gracias a su paso por la edición chilena de La Voz. Allí, la joven enamoró al público y a los jueces con la increíble potencia de su voz. El propio Luis Fonsi, quien se convirtió en su coach, quedó prendado de su talento.

Ahora, cinco años después, la imagen de aquella adolescente en el plató de televisión queda muy lejos. Cami ha marcado su propio camino, apostando por sus propias letras y canciones. Ella es mucho más que una voz.

En 2018, la joven lanzó su primer álbum, Rosa, convirtiéndose en uno de los discos más escuchados de su país. Este 2020, en plena crisis del coronavirus, ha sacado el segundo, Monstruo, con temazos como La Entrevista, La Despedida o Aquí Estoy. Si en el primero, la joven se abría emocionalmente al público; en el segundo hablaba sin tapujos sobre algunos problemas sociales.

Ahora, cuando no ha pasado ni un año del lanzamiento de Monstruo, Cami empieza una nueva etapa musical. Lo hace de la mano de Big Bang, una preciosa canción donde su voz solo está acompañada de un ukelele.

Para conocer mejor los detalles de esta nueva Cami, hablamos con ella en LOS40. La joven nos ha hablado de su nueva música, de su esperada colaboración con Alba Reche y de lo que más de menos echa de subirse a un escenario.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Big Bang con una letra que parece ciencia ficción pero que tiene mucho de realidad, ¿nació en el confinamiento?

Cami (C): Sí, la escribí en mayo en pleno confinamiento. Es interesante que hayas mencionado lo de la ciencia ficción porque de eso trata todo el nuevo proyecto. Se viene bien setentero y de ciencia ficción. Creo que va a sorprender mucho tanto visualmente como musicalmente.

P: ¿Eres muy fan de la Ciencia Ficción?

C: Sí, la verdad es que sí. Es verdad que me gusta trabajar por conceptos. Soy muy conceptual. Es algo que me gusta mucho hacer.

P: En tu nuevo vídeo vemos a una chica espacial. Uno de tus libros favoritos, tal y como has confesado en numerosas ocasiones, es El Principito, ¿tiene algo que ver esta chica con este personaje?

C: Sí, obviamente están relacionados. El Principito es un libro que siempre me ha inspirado mucho para escribir. Lo junté un poco con este mundo. No puedo decir mucho más porque si no voy a spoilear todo, pero todo el disco trata sobre esta niña espacial que va viajando por distintos planetas. Cada canción tiene como una historia.

P: ¿Este look galáctico tiene algo que ver con el resto del disco? ¿Vas a meter sintetizadores o algo?

C: Sí. Tiene un sonido muy moderno, pero también tiro del folclore. Esa dualidad estará en el álbum ya que es algo que me apasiona muchísimo.

Cami en 'Big Bang' / Foto cedida por Universal Music

P: En 2018 lanzaste Rosa, tu primer LP, este 2020 has lanzado Monstruo, el segundo... y ya estás hablando de tercero para 2021. ¿Ha acelerado el proceso de creación de este disco el confinamiento?

C: No creo que sea un tema de acelerarlo. Yo nunca me he sentido presionada a hacerlo, pero definitivamente quise hacerlo en cuarentena. Fue por la necesidad que tenía de escribir, mucho más allá de las cancelaciones de los conciertos, pero era por mí. Mi necesidad de hacer catarsis me pedía escribir canciones. Así que escribí un disco entero.

P: ¿Crees que la etapa de Monstruo entonces ha acabado?

C: No, siento que la etapa de Monstruo tiene mucho que ver con esta nueva. Están súper relacionadas. No mataría una etapa para entrar a otra. Creo que se pueden relacionar una y otra.

No mataría una etapa musical para entrar otra

P: Al no poder haber salido de gira con él por problema de la pandemia, ¿has sentido que se ha quedado a medias la etapa de Monstruo?

C: Obvio que sí. Por no poder estar en la ruta, todo se va debilitando un poco. Pero no creo que tenga que matar una etapa para entrar a otra. Se relacionan de hecho.

P: Me llama mucho la atención que en una época en la que los artistas apuestan por colaborar y sacar singles casi semanalmente, tú has colaborado en contadas ocasiones y tus temas solo forman parte de álbumes. ¿Por qué?

C: Siempre voy a hacer lo que me haga feliz y estar tranquila. No siento que tenga que hacer algo específico para encontrar esa plenitud musical. Tampoco sé si yo sería muy buena haciendo el tipo de música que está sonando en todas partes ni que fuese a tener mayor impacto en mi carrera. No me nace hacerlo, me nace hacer otro tipo de música. Yo creo que eso es parte de ser artista, el tener que buscar tu propia identidad a partir de tu necesidad. Lo mismo me pasa con las colaboraciones. Con la gente que he tenido ganas de hacerlo, lo he hecho. Yo no entiendo la música como un negocio, sino que tiene que ver con lo que hago artísticamente. Siempre estoy trabajando en conceptos. Tras haber trabajado el del cielo y el infierno, ahora estoy con el cosmos. Y tienen relación entre ellos. Pero no me voy a forzar a hacer algo por el mero hecho de que suene en la radio.

P: ¿Entonces no te sientes presionada por las cifras a la hora de trabajar?

C: Insisto. Es que para mí superarme es hacerlo vocal, artística, conceptual y visualmente. Quiero ser cada vez más pulcra a la hora de trabajar, tener un mayor rango vocal y poder interpretativo. Eso es lo que quiero. Creo que los streams no siempre dependen de uno. Tiene que ver mucho también con la industria y el momento musical en el que uno está. No es algo por lo que yo me estrese. Sí que me quitaría el sueño sacar algo con lo que no me siento cómoda, una colaboración con un artista con el que no me siento compatible o lanzar una letra la cual no vaya con mi integridad. Si yo no cumpliese con eso, ahí me sentiría mal y que no me estoy superando. Hoy estoy concentrada en ser una mejor artista. Para mí lo más importante es que mis obras artísticas tengan una proyección a largo plazo, más que ser el número 1 del momento.

Me quitaría el sueño sacar una colaboración o una canción con la que no me sintiese cómoda

P: Como oyente se agradece escuchar un álbum conceptual y con sentido.

C: Sí, es que hoy en día la música es como reciclable. No paran de salir temas y es como que no tenemos tiempo para escuchar uno y ya está saliendo otro. Cada artista tiene su forma de embarcarse en su búsqueda musical. Yo quiero que mi música dure a largo plazo.

P: El pasado mes de junio aseguraste que tienes un grupo de WhatsApp con Denise Rosenthal, Paloma Mami y la Princesa Alba, tres de las artistas latinas del momento, ¿cómo surgió?

C: Hemos estado en contacto desde que todas partimos, pero ahora hemos estado muy unidas. Yo soy muy amiga de la Trini, que es la Princesa Alba. La adoro con todo mi corazón, es como mi hermana ya. Adoro a Denise y a Paloma, son grandes artistas. Es lindo cómo se va generando esta fraternidad y dentro se forma un espíritu de sororidad donde nos ayudamos y nos comprendemos.

P: ¿Es importante rodearse de mujeres que están viviendo lo mismo que tú a la hora de trabajar?

C: Sí, porque, tanto musicalmente como a nivel prensa, es todo más complicado para las mujeres y necesitamos apoyarnos entre nosotras.

P: ¿Y se ha hablado de colaboración en ese grupo de Whatsapp?

C: Obvio que queremos hacer una colaboración. Obvio que tenemos ganas de hacer algo juntas. Espero hacer algo pronto juntas porque las amo. Sería explosiva.

P: Y hablando de colaboraciones, ¿qué pasó con la que tenías entre manos con Alba Reche?

C: ¡Ya se lanza! Estoy demasiado feliz. De hecho ayer estaba viendo el vídeo y por casi me muero.

P: Vamos, que sale ya, ¿no?

C: Sí, sí. Grabamos el vídeo hace unas semanas y está todo listo para salir.

P: Lanzaste hace unos meses una versión de Con las ganas de Zahara, que en España es una canción que no puede faltar en una ruptura, ¿qué te dijo ella cuando la escuchó?

C: No, no hablé con Zahara. Me encantaría hacerlo. Así que si quiere leer esto: Zahara te amo.

P: Cami, ahora que ya vemos el final de este 2020, ¿qué esperas musicalmente de cara al 2021?

C: Que podamos tocar en vivo, por favor. Que exista una mayor conciencia de todo lo que está pasando.

P: ¿Qué es lo que más de menos echas de subirte a un escenario?

C: Creo que la intensidad de la gente. Como esa catarsis que tiene la gente cuando está arriba de un escenario. Creo que eso.