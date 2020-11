2020 se ‘carga’ Youtube Rewind y a muchos youtubers no les disgusta

Youtube Rewind era casi una tradición navideña más como podría ser poner el árbol, escribir a los Reyes Magos o las compras del Black Friday. Pero este 2020 será el primer año de la década en el que la habitual recopilación anual de la plataforma de vídeos no exista.

La noticia ha generado diferentes reacciones en la comunidad de creadores y youtubers.Algunos de los más importantes no han tardado en ajustar cuentas con la plataforma que durante años ha sido su principal fuente de ingresos pero a la que siempre han reclamado más transparencia.

Desde The Grefg a Gizmodo no ha faltado ningún 'tekkie' en opinar, con mucha ironía, sobre esta cancelación que durante años supuso una importante fuente de ingresos para Youtube.

Pero hay quien no pierde la esperanza y espera con ansia que influencers como Ibai Llanos pongan una recopilación de nivel a este olvidable año.

Youtube confirmó oficialmente su cancelación

Fue la propia compañía a través de una nota de prensa quien explicó que no parecía adecuado celebrar un año que ha sido tan duro para tantos millones de personas: "2020 ha sido diferente y no parece lo correcto actuar como si no lo hubiera sido. Así que nos vamos a tomar un descanso este año".

Youtube Rewind comenzó como un formato innovador en 2010 reuniendo a las principales estrellas de la plataforma en un único vídeo en el que solía pasar de todo. Actores, actrices, youtubers, cantantes, humoristas... todos tenían hueco en uno de los grandes eventos del año. Si alguien aparecía en Youtube Rewind, es que ese había sido su año.

"Desde 2010, hemos terminado cada año con Rewind, un vistazo a los vídeos, creadores y tendencias más importantes del año. Tanto si lo amabas, como si sólo recuerdas 2018, Rewind fue siempre una celebración" explica la plataforma de vídeos.

En ese 2018 se produjo un vídeo totalmente diferente de lo que los youtubers y suscriptores esperaban. Mucho videojuego Fortnite, mucho ranking, muchos rostros conocidos (pobre Will Smith) pero muy poco sentido. En menos de una semana se convirtió en el vídeo más odiado de Youtube.

Pero eso ya es agua pasada para la compañía que ha vuelto a agradecer el esfuerzo de sus creadores en un año tan complicado. "Sabemos que mucho de lo bueno que se ha visto en 2020 ha sido creado por vosotros. Siempre encontrábais la manera de mantener alto el ánimo de la gente y hacerles reír. Habéis hecho genuinamente mejor un año duro. Gracias por marcar la diferencia".