La PS5 sí se podrá comprar en Amazon: 19 de noviembre a 499,99 o 399,99 (edición digital)

PlayStation 5 tendrá un lanzamiento por todo lo alto el próximo 19 de noviembre. La nueva consola de Sony Computer Entertainment está practicamente agotada en todas las grandes superficies de nuestro país (Carrefour, El Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt...). La pandemia ha provocado que la venta sea exclusivamente online y ahí Amazon es donde se mueve como pez en el agua.

La compañía de Jeff Bezos ha garantizado que tendrá stock para atender los pedidos el día de lanzamiento de la nueva plataforma que, al igual que su competidora, llega en dos versiones: con lector de discos y sin él.

La única diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital es el lector de Ultra HD Blu-ray Disc. La consola PS5 edición digital no tiene lector de disco. La consola PS5 incluye un lector de Ultra HD Blu-ray Disc que permitirá reproducir los juegos de PS5 y PS4 en formato Blu-ray, así como reproducir contenidos de 4K Ultra HD Blu-ray Disc , Blu-ray Disc convencional y DVD. Quienes tengan una consola edición digital podrán descargar juegos de PS5 y PS4 directamente desde PlayStation Store o acceder a los juegos a través de PlayStation Plus y PlayStation Now (se requiere una suscripción activa.

Precio de la PS5

El precio de venta al público recomendado en España para la consola Playstation 5 es de 499,99 euros mientras que el de la consola PS5 edición digital es de 399,99 euros. Sea cual sea el modelo elegido, la caja contiene: la consola PS5 o la consola PS5 edición digital, un mando inalámbrico DualSense, un cable de carga USB tipo C a tipo A para el mando inalámbrico DualSense, cable HDMI (compatible con alta velocidad gracias al HDMI v2.1), cable de alimentación AC, base que permite colocar la consola de forma vertical u horizontal, guía de seguridad y de inicio rápido y un juego gratis preinstalado: Astro's Playroom.

Un título de plataformas que permite a los jugadores explorar cuatro mundos, cada uno de los cuales muestra un modo de juego innovador que hace uso de las nuevas características del mando inalámbrico DualSense.

