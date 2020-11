Gorillaz - Song Machine LIVE (Concierto virtual)

Gorillaz está a punto de hacer historia en su carrera musical. La banda de rock liderada por Damon Albarn quiere batir el récord guiness que posee ofreciendo un concierto virtual a nivel mundial único. Serán los próximos 12 y 13 de diciembre de 2020 cuando Song Machine En Directo tenga lugar en Londres.

Para poder asistir a este espectáculo único ya se han puesto las entradas a la venta a través de la plataforma Live Now. Una oportunidad imperdible de disfrutar en directo de las canciones de Song Machine Season One - Strange Timez. Consigue una entrada para una o para las tres actuaciones en todo el mundo para ver la primera actuación de las canciones de Song Machine, Season One – Strange Timez. Donde quiera que estés en el mundo, podrás ver Song Machine Live.

Los días 12 y 13 de diciembre, Song Machine Live retransmite en todo el mundo la primera actuación en directo de Gorillaz desde 2018, con tres espectáculos en tres zonas horarias diferentes gracias a la magia de LIVENow (sábado 12: Asia, Australia y Nueva Zelanda 20:00 JST/13:00 CEST y América del Norte y del Sur 16:00 PST/1:00 CEST (+1); domingo 13 Reino Unido, Europa y África 19:00 BST/20:00 CEST)

La banda virtual más grande del planeta traerá los magníficos visuals de Jamie Hewlett y la emocionante actuación en directo mezcladas a la manera única de Gorillaz. Con el guitarrista Noodle, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel y el líder 2D a los que se unen Damon Albarn y la banda completa de Gorillaz además de una selección de artistas invitados.

Song Machine es el proceso continuo y en constante evolución con el que Gorillaz lanza nuevos Episodes (Episodios) a lo largo de 2020, grabados y capturados en directo en Kong Studios y más allá, y puestos a disposición cuando estén listos.

Song Machine: Season One - Strange Timez está disponible desde el 23 de octubre de 2020 con lanzamientos físicos en CD estándar, vinilo y cassette, además de las cajas Deluxe y Super Deluxe que incluyen 17 temas. No olvidamos el abultado Almanac de 210 páginas, único en su especie, a todo color, el primer anuario de Gorillaz.

Gorillaz están interrumpiendo de nuevo el paradigma y rompiendo la convención a su estilo con Song Machine, el nuevo concepto de una de las bandas más inventivas. Song Machine verá a Gorillaz unidos a una lista emocionante y en constante evolución de colaboradores aún no anunciados capturados en vivo en Kong Studios junto a la banda virtual más exitosa del mundo.