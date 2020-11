Master KG nos da pistas del artista internacional con el que lanzará el próximo remix de ‘Jerusalema’

Si pensabas que ya habías conseguido sacar de tu cabeza el estribillo de Jerusalema y sus respectivos pasos de baile, prepárate porque esta canción te acompañará durante mucho más tiempo. Master KG nos ha desvelado en exclusiva que ya tiene entre manos el nuevo remix de este hit, y no será uno cualquiera.

Después de colaborar con Burna Boy, Micro TDH y Greeicy en otras versiones de este tema, el sudafricano asegura que alguien procedente de América participará en su nuevo proyecto. ¿Quién será? ¡Atento/a!

Pregunta (P): ¿Hay algo surrealista que te haya pasado debido al éxito de Jerusalema?

Respuesta (R): Sí, muchos artistas me han contactado. Por ejemplo, Burna Boy. Hemos hecho un remix de Jerusalema. Él fue quien me contactó y estaba interesado en hacer el remix de Jerusalema. Es increíble. Y otros artistas que no puedo mencionar su nombre porque estamos en medio de hacer otro remix pero un gran artista que es conocido mundialmente, que viene de América. Es increíble. No puedo esperar para lanzar ese remix. Creo que va a ser algo especial.

P: ¿Puedes contarnos una pista?

R: Sí, lo que puedo contar es que es una artista mujer. Ha hecho hits desde que empezó a hacer música.

P: ¿Va a estar en otro idioma

R: Sí, va a estar en idiomas diferentes. También hay otro remix que ha salido con Micro TDH y Greeicy, que es una versión latina. Va a ser diferente, va a ser a tener un poco de inglés también. Y más idiomas en ella. Es una canción internacional para gente diferente hablando idiomas. Estamos intentando poner todos los idiomas juntos en apreciación por todo el amor que estamos recibiendo de los diferentes países.

Una referente de la música procedente de Estados Unidos ya se ha puesto manos a la obra con el próximo remix de Jerusalema. De momento desconocemos más detalles al respecto, pero son suficientes como para empezar a mordernos las uñas. Y tú, ¿quién crees que será?