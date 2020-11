Fito & Fitipaldis y la historia de ‘Por la boca vive el pez’, el popular refrán que los resucitó

Dice "ese tío pequeño de la gorra" (como se define Fito Cabrales), que el título Por la boca vive el pez lo sacó de un libro, aunque no recuerda cual. El líder de los Fitipaldis cuenta que esa alteración del popular refrán "puesta en boca de alguien que se gana la vida contando historias, adquiere todo su significado". Llegó después de un bloqueo creativo con el que el artista entró en una dinámica parecida a la depresión. El adelanto del cuarto disco homónimo de la banda vizcaína, fue ganando posiciones en la lista de LOS40 hasta convertirse en el preferido. Se cumplen ahora 14 años del primer nº 1 de Fito & Fitipaldis.

Por la boca vive el pez es la canción que da título al cuarto álbum de estudio de Fito & Fitipaldis, publicado en Septiembre de 2006. Cabrales tardó tres años en componer sus once temas, ya que no hace "canciones como churros, lo que no quiere decir que no haga churros de canciones", bromeaba en la presentación del disco ante los medios.

La palabra "cambio" fue el eje central de este trabajo: Cambio de estudios, cambio de productor y cambio de Fitipaldis. La grabación, a la "vieja usanza", se hizo en Music Lan de Avinyonet del Puigventós (Girona) bajo la producción de Joe Blaney y Carlos Raya, “en un ambiente de relajación y complicidad total… tocando toda la banda a la vez, contagiándonos todos y, tal vez por eso, siento que este disco es el más rico, musicalmente hablando, de mi carrera".

Fito Cabrales: “Solo me siento vivo cuando hago canciones”

Fue también el trabajo más complicado para Fito, porque como no hace canciones como churros, no le salía nada que merecieran la pena, e incluso llegó a pensar que jamás lo lograría y entró en una dinámica parecida a la depresión: “Te sientes mal porque no te sale nada y no te sale nada porque te sientes mal, la pescadilla que se muerde la cola. En esa parte, cuando estás solo en tu casa escribiendo, no te puede ayudar nadie" señalaba en El Faro de Vigo.

Y cuando empezaron a fluir las canciones, fue cuando Fito Cabrales se sintió vivo. De ahí que el título del álbum, resuma esta realidad: "Me gano la vida cantando o escribiendo. Sólo me siento vivo cuando hago canciones". También se siente útil, como le confesaba a Angels Barceló en 'A Vivir…' (Cadena SER) dos días antes del lanzamiento de Por la boca vive el pez: "...puede ser un poco de sufrimiento, pero realmente cuando haces la canción, no tiene precio lo bien que te sientes… cuando acabas una canción te sientes útil. Cuando tenemos las lagunas estas, los momentos en los que no sale nada, nos sentimos muy inútiles los músicos porque decimos '¡joder, pero si es mi trabajo!'. Y como nunca hay una receta para hacer canciones, no sabes por qué te sale una, porque cuando te sale una canción, te sientes muy bien".

Un refrán para los que se ganan la vida cantando

‘Por la boca muere el pez’ es un refrán que se utiliza para referirse a las personas que hablan más de la cuenta, que son indiscretas y eso les genera problemas. Para los peces, abrir la boca para morder el anzuelo, significa muerte, pero para los que se ganan la vida cantando, abrir la boca es sinónimo de vida.

Cabrales extrajo el título Por la boca vive el pez de un libro. Así lo contó en una entrevista para el medio argentino pagina12.com: "Saqué el título de un libro, no recuerdo cuál. Y me quedé pensando que esa frase, puesta en boca de alguien que se gana la vida contando historias, adquiere todo su significado: cuando estoy vacío y no puedo decir nada, es entonces cuando me siento muerto. Por eso la frase me pareció muy ocurrente. Siempre se dice al revés, para los que hablan más de la cuenta, pero nosotros, que somos bufones y charlatanes, nos ganamos la vida así".

Por primera vez, “a lo grande”

Por la boca vive el pez fue la consagración definitiva de Fito & Fitipaldis. "Rotundo éxito", "disco rockero por excelencia de la temporada", "ha roto barreras" o "un hito para la banda de Fito Cabrales", son fragmentos de algunas de las críticas cosechadas. El propio Cabrales afirmaba: "es el mejor disco que he hecho nunca". Las cifras de ventas fueron vertiginosas desde el principio: Quince días después de su publicación, en septiembre de 2006, ya había vendido 200.000 copias y era doble Disco de Platino (llegaría al quíntuple). Durante tres años consecutivos fue uno de los álbumes más vendidos en España.

Un retrato de Fito / getty images / Quim Llenas

La gira de Por la boca vive el pez, que comenzó el 9 de Noviembre de 2006 en Oviedo, fue "a lo grande… con sus camiones". Por primera vez en su carrera, Fito se permitió el lujo de diseñar el tour a su gusto: "... es un privilegio... vamos a hacer la gira que hemos soñado siempre, desde pequeñajos, cuando empezábamos. La podemos hacer por dos cosas: primero porque gracias a Dios el disco tiene buena respuesta y lo segundo porque tenemos ahora una oficina y podemos organizar eso que no es nada fácil", le contaba Cabrales a Francino en 'Hoy por Hoy' (Cadena SER).

Por la boca vive el pez sonó sin parar en radio y televisión, en centros comerciales. Fito Cabrales explicaba así el éxito en una entrevista con El País (28/12/2006): "Si de repente tienes más aceptación, pues a disfrutarlo. Me ha pasado como a todos los artistas del mundo, que tienen seguidores y luego otros que van saliendo. Lo bueno es que la gente te vaya descubriendo, porque si no, te siguen 15 cuando empiezas y 15 cuando te mueres". El artista añadía: "Realmente ahora veo esto muy gordo, pero desde hace tiempo estoy muy agradecido con el público. Cuando hace años iba de giras por ahí tocaba en salas más pequeñas, ahora toco en grandes auditorios. Me gusta pensar que simplemente el público reacciona bien a un trabajo que sacas. Si un disco no le gusta a nadie, no hay gira".

Los galardones también llovieron sobre el cuarto disco del grupo. En la XI edición de los Premios de la Música, celebrados el 29 de Marzo de 2007 en el Gran Teatro de Córdoba, Fito & Fitipaldis recibió dos trofeos: Mejor Canción (Por la boca vive el pez) y Mejor Álbum de Rock. Un año después, el 3 de Abril de 2008, la Academia de la Música concedió el Premio a la Mejor Gira de 2007 por el tour de presentación del álbum al que asistieron un millón de personas. El músico bilbaíno recogió su galardón durante la XII gala de los Premios de la Música celebrada en Valladolid.

Primer nº 1 en LOS40

Siete años después de su debut con A puerta cerrada (1999), Fito & Fitipaldis obtuvo su primer su primer nº 1 en LOS40 con el single Por la boca vive el pez. Fue el 25 de Noviembre de 2006.

El adelanto del cuarto álbum del grupo del bilbaíno había entrado en la lista el 19 de Agosto de 2006 (en el puesto nº 37) y durante 14 semanas no retrocedió ni un solo puesto hasta llegar a la cima. Por la boca vive el pez se mantuvo en LOS40 un total de 46 semanas. Tres años después, Fito & Fitipaldis logró su segundo y último (hasta ahora) nº 1 en LOS40 con Antes de que cuente diez.

Por la boca vive el pez fue la canción elegida por Fito & Fitipaldis para abrir su único Básico 40 el 28 de Octubre de 2015 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.