Beatriz Luengo y su aplaudida reflexión sobre la industria musical

Beatriz Luengo ya está en modo 2021. Y no es que haya celebrado la nochevieja antes que los demás sino que ha comenzado a trabajar en su próximo proyecto para el año que viene. Rock n love diary parece una suerte de viaje audiovisual que acompañará a la solista a lo largo de su trabajo como compositora durante los próximos 365 días.

Y para comenzar, la intérprete madrileña ha posteado en sus redes sociales una aplaudida reflexión sobre la industria musical muy válida tanto para quien quiere dedicarse a esto como para quien es una estrella reconocida del mundillo: "La industria desde afuera está llena de glamour, aviones privados y alfombras rojas pero al final del día lo que importa, que son las canciones, se crean en una esquina, con una libreta y un bolígrafo. Cuándo menos te los esperas sale eso que buscabas hace horas o días y como una magia se unen esa melodía, ese beat y esa letra en un encuentro perfecto, como si ya se conocieran y jugaban al despiste contigo".

"Amo ser esa parte de la industria, no la cambiaría por nada porque es ahí donde aprendo más de ella, donde me reta, donde pone al límite mi paciencia. La música me enseña que es como pescar hay que salir todos los días al mar, tirar la caña y esperar... no siempre se pesca pero siempre aprendes algo nuevo del movimiento de las olas" explica Beatriz Luengo en su perfil oficial de Instagram.

Una publicación que ha tenido una respuesta inmediata tanto de sus seguidores como de cantantes profesionales como Marta Sánchez. "Preciosas palabras", "fuente de inspiración" o "eres un ejemplo" fueron algunos de los comentarios más populares.

"Los nuevos compositores me preguntan como alguien llega a componer para tantos artistas en tan poco tiempo y es tan simple o complicado como: conocimiento, paciencia e intuición. La música te enseña que todo vale, cada canción que desechas, cada línea te enseña algo. Que todos los géneros tienen algo de ti y todos tienen algo en común. Solo hay algo que no puede faltar, como dice @residente y es la necesidad de contar algo, cambiar algo, buscar una expresión en ella y mostrarte vulnerable. Conozco gente con suerte que en una tarde hizo el hit de su vida sin haber gastado miles de libretas pero no les volví a ver en el circuito a los 6 meses" confiesa de manera rotunda Beatriz Luengo.

Ahora en Rock n love Diary parece que tendremos oportunidad de hacer un seguimiento de ese trabajo que raras veces se ve: "Gracias @basiliosilvaphoto porque nos conocimos en un estudio y me llamaste “la más dura” 🤣 me pediste documentar mi proceso de creación. ¿Como una mujer tan pequeña puede hacer callar 10 tíos en un cuarto? Me preguntaste 🤣 Supongo que me gané su respeto- te contesté. Hoy te confieso que no fue fácil, pero nada verdaderamente importante es fácil. Y todos los obstáculos me han hecho crecer más que muchos de los éxitos que vivo. Antes me dejaba intimidar y ahora no hace falta que diga nada solo una mirada por encima de mi mascarilla es suficiente. Y yo me esfuerzo porque sé que en mis logros hay una puerta que abro para mi y para otras 🌺 Empezamos 3,2,1... #2021 #womencomposer #season1 #latinindustry #rocknlovediary" escribió la cantante.